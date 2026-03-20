Хјустон жали што је довео Дурента?!

20.03.2026

Фото: Tanjug/AP/David J. Phillip

Хјустон Рокетси, наводно, жале што су направили трејд за Кевина Дурента.

Хјустон Рокетси су на љето 2025. године договорили блокбастер трејд са Финикс Сансима и у читавом послу је учествовало чак седам тимова.

Да сумирамо, Рокетси су добили Кевина Дукента и Клипта Капелу, а Финикс Санси Џејлена Грина, Дилона Брукса, пет пикова (три прве рунде) и Деквона плаудена.

Како јавља Ашиш Матур, кошаркашки новинар, постоји одређени број људи у организацији Хјустон Рокетса који жали што су се договорили са Финиксом и довели Кевина Дурента.

У тексту се наводи да је тимска хемија неупоредиво лошија него и годину дана раније, да је у свлачионици чудна атмосфера и да има много тензије, а посебно од Ол-Стар паузе.

Тада се у јавности поново могло видјети да Дукент користи лажне налоге на друштвеним мрежама и да оговара колеге и друге играче у лиги па је чак организован и велики састанак у Хјустону.

КД има 25,7 поена у просјеку уз 51 одсто шута из игре на 65 одиграних утакмица.

Рокетси имају много успона и падова ове сезоне и скор 41-27 па седе на петој позицији на Западу са двије побједе и двије утакмице мање од четвртопласиране Минесоте.

Прочитајте више

Билборд у Бањалуци Алеша Мајкића: Хвала свима који нису избрисали мој број

Бања Лука

Билборд у Бањалуци Алеша Мајкића: Хвала свима који нису избрисали мој број

2 ч

0
Млијеко

Република Српска

Исплаћени подстицаји за млијеко за новембар и децембар

2 ч

0
Чак Норис

Сцена

Познати детаљи смрти Чак Нориса: Био хитно хоспитализован

2 ч

0
Трамп НАТО савезницима: Кукавице, ово ћемо вам запамтити

Свијет

Трамп НАТО савезницима: Кукавице, ово ћемо вам запамтити

2 ч

0

Више из рубрике

Богдан Богдановић

Кошарка

Богдановић на сјајан начин искористио шансу

9 ч

0
Лука Дончић

Кошарка

Дончић убацио 60 поена у НБА лиги

10 ч

0
Сјајни Партизан славио у Паризу

Кошарка

Сјајни Партизан славио у Паризу

19 ч

0
Огроман проблем за Звезду, један од најбољих кошаркаша остао у Београду

Кошарка

Огроман проблем за Звезду, један од најбољих кошаркаша остао у Београду

1 д

0
