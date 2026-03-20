Хјустон жали што је довео Дурента?!

Хјустон Рокетси, наводно, жале што су направили трејд за Кевина Дурента.
Хјустон Рокетси су на љето 2025. године договорили блокбастер трејд са Финикс Сансима и у читавом послу је учествовало чак седам тимова.
Да сумирамо, Рокетси су добили Кевина Дукента и Клипта Капелу, а Финикс Санси Џејлена Грина, Дилона Брукса, пет пикова (три прве рунде) и Деквона плаудена.
Како јавља Ашиш Матур, кошаркашки новинар, постоји одређени број људи у организацији Хјустон Рокетса који жали што су се договорили са Финиксом и довели Кевина Дурента.
У тексту се наводи да је тимска хемија неупоредиво лошија него и годину дана раније, да је у свлачионици чудна атмосфера и да има много тензије, а посебно од Ол-Стар паузе.
Тада се у јавности поново могло видјети да Дукент користи лажне налоге на друштвеним мрежама и да оговара колеге и друге играче у лиги па је чак организован и велики састанак у Хјустону.
КД има 25,7 поена у просјеку уз 51 одсто шута из игре на 65 одиграних утакмица.
Рокетси имају много успона и падова ове сезоне и скор 41-27 па седе на петој позицији на Западу са двије побједе и двије утакмице мање од четвртопласиране Минесоте.
