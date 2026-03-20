Трамп НАТО савезницима: Кукавице, ово ћемо вам запамтити

20.03.2026
16:05
Коментари:0
Тензије на Блиском истоку настављају да расту. Иран је у више таласа нападао сјевер Израела балистичким ракетама, док су израелски авиони бомбама засипали Техеран.
У нападу дроновима погођена је кувајтска рафинерија Мина ал Ахмади. Саудијска Арабија упозорава да ће цијена нафте прећи 180 долара за барел уколико се сукоби на Блиском истоку наставе. Амерички предсједник Доналд Трамп обрушио се на савезнике у НАТО-у због недостатка подршке рату против Ирана, називајући дугогодишње савезнике САД "кукавицама“.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп критиковао је данас савезнике у НАТО-у због, како је навео, одбијања да учествују у операцијама против Ирана и поручио да ће Вашингтон "запамтити" такво понашање.
Трамп је на својој друштвеној мрежи навео да је НАТО без Сједињених Америчких Држава "папирни тигар" и да су савезници "кукавице" јер нису жељели да учествују у борби за заустављање "нуклеарног Ирана".
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму