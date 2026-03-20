Морнар трчао по палуби и случајно открио локацију француског носача авиона

АТВ

20.03.2026

14:24

Aпликације за праћење тјелесних активности Страва
Фото: Printscreen/X/Telegraph

Локација француског носача авиона "Charles de Gaulle" откривена је готово у стварном времену након што је један морнар забиљежио своје трчање на палуби помоћу популарне апликације за праћење тјелесних активности Страва.

Сигурносни пропуст догодио се док је носач био распоређен у источном Средоземљу усред рата с Ираном, пише француски лист Ле Монде.

Страва је популарна мобилна апликација и друштвена мрежа за спортисте која користи ГПС за праћење трчања, вожње бицикла, планинарења и других активности. Нуди анализу перформанси, планирање рута и заједничке функције попут друштвеног фида и изазова, уз претплатнички модел (11,99 УСД мјесечно или 79,99 УСД годишње) за напредне, специјализиране опције.

Према писању листа, млади поморски официр користио је паметни сат како би забиљежио трчање дуже од седам километара на палуби брода. Његов јавни профил је затим готово тренутно приказао тачну локацију пловила.

Потврда путем сателитских снимки

Ле Монде је, преноси Индекс, потврдио сигурносни пропуст помоћу сателитских снимки направљених недуго након забиљежене активности. На снимкама се јасно види карактеристичан облик 262 метра дугог носача, који се налазио сјеверозападно од Кипра, стотињак километара од турске обале. Француска је распоређивање носача у мисију најавила 3. марта, неколико дана након почетка америчко-израелских напада на Иран.

Главни штаб француских оружаних снага потврдио је за Ле Монде да објава није била у складу с важећим правилима о дигиталној сигурности.

Лист је такође утврдио како је још најмање један члан посаде на француском војном броду у активној мисији јавно објавио геолоцирану спортску активност, што упућује на то да се не ради о изолованом случају.

