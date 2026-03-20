За шетњу паса без повоца казна и до 10.000 евра

АТВ

20.03.2026

13:14

Фото: Catherine Sheila/Pexels

На острву Силт на сјеверу Њемачке, у Сјеверном мору, почела је сезона гнијежђења и одгајања младунчади, због чега пси морају углавном да буду на повоцу, за непоштовање правила предвиђене су казне од 50 до 200 евра, а у тежим случајевима и до 10.000 евра, упозоравају надлежни.

Портпарол острвске управе, Флориан Корте, објаснио је за Билд да сезона гнијежђења траје од 15. марта до 15. јула.

Посебна пажња посвећена је заштићеним стаништима, попут Флора-Фауна-Хабитат "Флугхафен", гдје је строго обавезно држање паса на повоцу.

Слободно кретање паса дозвољено је само на означеним и ограђеним површинама, укључујући плаже и посебне локације у Вестерланду, преноси Танјуг.

Седам пејзажних чувара надгледа поштовање правила и редовно патролира острвом.

У заштићеним подручјима и на насипима пси морају бити на повоцу током цијеле године.

Корте је додао да измет паса може да садржи паразите попут глиста и угрози друге животиње.

Он истиче да је циљ заштита ријетких птица, младих зечева и срндаћа, као и очување осјетљивих травнатих површина, које се од априла користе и за испашу оваца.

У Њемачкој не постоји јединствена казнена политика за кршење правила о поводцима током сезоне гнијежђења: висина казне се разликује по савезним покрајинама и општинама - у Хамбургу иде до 600 евра, док у Сјеверној Рајни-Вестфалији може бити и до 5.000 евра.

