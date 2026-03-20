Хапшење у Новом Саду: Хтио да убије тинејџера, други младић бјежао кроз прозор

20.03.2026
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су С.М. (28) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело убиство у покушају, као и његовог суграђанина Б. С. (46), због сумње да је учинио кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Сумња се да је С. М. синоћ, у једном стану у Новом Саду, током међусобног сукоба, задао неколико убода ножем осамнаестогодишњаку из околине града, који је хоспитализован у Клиничком центру Војводине.
У том тренутку, у стану је био и двадесетогодишњак из околине Инђије, који је искочио кроз прозор и такође је збринут у Клиничком центру. Такође, сумња се да је Б. С. након сукоба уклонио предмете и трагове са лица мјеста, преноси Телеграф.рс.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће, уз кривичну пријаву, приведени вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.
