Хапшење у Новом Саду: Хтио да убије тинејџера, други младић бјежао кроз прозор

АТВ

20.03.2026

13:04

Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су С.М. (28) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело убиство у покушају, као и његовог суграђанина Б. С. (46), због сумње да је учинио кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.

Сумња се да је С. М. синоћ, у једном стану у Новом Саду, током међусобног сукоба, задао неколико убода ножем осамнаестогодишњаку из околине града, који је хоспитализован у Клиничком центру Војводине.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп шаље 2.500 маринаца у инвазију на кључно острво?

У том тренутку, у стану је био и двадесетогодишњак из околине Инђије, који је искочио кроз прозор и такође је збринут у Клиничком центру. Такође, сумња се да је Б. С. након сукоба уклонио предмете и трагове са лица мјеста, преноси Телеграф.рс.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и биће, уз кривичну пријаву, приведени вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

Нови Сад

хапшење

Прочитајте више

Спавање дјевојка сан кревет

Занимљивости

Пробудили су је "демонски звуци" усред ноћи: Када је погледала према вратима - шок

1 ч

0
Продаја ТикТока под истрагом: Гдје је нестало 10 милијарди долара?

Наука и технологија

Продаја ТикТока под истрагом: Гдје је нестало 10 милијарди долара?

2 ч

0
УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

Друштво

УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

2 ч

0
У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

Регион

У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

2 ч

0

Више из рубрике

Запаљена аута у Бијељини

Хроника

Запаљен мерцедес у Бијељини, огласило се тужилаштво

2 ч

0
Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Хроника

Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

3 ч

0
Ево у каквом су стању путници након језивог судара са камионом

Хроника

Ево у каквом су стању путници након језивог судара са камионом

3 ч

0
Судар аутобуса и теретног возила на ауто-путу: Више особа повријеђено

Хроника

Судар аутобуса и теретног возила на ауто-путу: Више особа повријеђено

4 ч

0
