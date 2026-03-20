Пробудили су је "демонски звуци" усред ноћи: Када је погледала према вратима - шок

20.03.2026
Мало је ствари горих од буђења усред ноћи, а још је лошије кад вас из сна тргне звук због кога се запитате да ли сањате или сте на неком другом мјесту, попут хорор филма какав је "доживјела" власница једног пса.
Њена ноћна мора зове се Арчи: то је француски булдог који, кад пожели да нешто "каже", звучи као да прича мали демон.
Потпуно "луд" снимак објављен је на ТикТок налогу @archie.thefrenchbulldog, а почиње у мрачној спаваћој соби са Арчијем који стоји на вратима попут сићушног демона. Не можете га у потпуности видјети, можете га само чути, а оно што чујете није нормално.
Арчи испушта звукове попут гремлина који звуче мање као лајање, а више као да се жали, и то у 2:00 ујутру.
Да би све било занимљивије, титлови преко видеа „преводе“ оно што француски булдог "говори".
Тако се Арчи јада: "Спавао сам цијели дан, хајде одмах у парк“, „Страшно сам повраћала по кревету“, „Имаш превише простора у кревету. Помјери се у страну“, „Желим испод покривача... сада желим напоље“.
Арчи не само да је гласан, већ је и неразуман и све што му лежи на души саопштава власници која вјероватно не зна гдје се налази.
@archie.thefrenchbulldog POV: your sleep paralysis demon is Archie the Frenchie
Да ли су француски булдози гласни пси? Они обично нису познати по прекомјерном лајању, али су и те како познати по томе што су гласни на јединствен начин. Умјесто класичног лајања, многи француски булдози производе низ звукова, од гунђања, јодловања, фрктања до онога што се може описати само као драматичан коментар на све што се дешава око њих.
Француски булдози су експресивни, имају своје мишљење и веома су везани за своје људе, што значи да ако имају нешто да кажу, рећи ће то, чак и усред ноћи.
Дакле, иако нису најгласнија раса, ове псе ћемо запамтити по "кукњави", као што је Арчијева, преноси Парадепетс.
