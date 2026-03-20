Откривено шта значи кад млатите рукама док ходате

20.03.2026
11:27
Научници су у новом истраживању открили да начин на који се крећемо док ходамо може открити пуно о нашим емоцијама.
Посебно су се фокусирали на покрете руку и ногу, који би могли бити важан показатељ унутрашњег стања особе.
Већ је познато да људи несвјесно шаљу сигнале кроз микроекспресије лица, попут суптилних покрета обрва, очију или усана, који могу открити осјећаје попут среће, туге, љутње или страха.
Свијет
Битка свих битака у Ирану је почела
Осим тога, и говор тијела те држање имају важну улогу – отворен став често сугерише интерес и опуштеност, док затворен може упућивати на нелагоду или стрес, пише "Инди100".
Ипак, иако људи често интуитивно препознају такве знакове, научници су жељели детаљније разумјети како тачно препознајемо емоције кроз покрет.
У студији објављеној у часопису "Ројал Сосајети Опен Сајенс" истраживачи су анализирали обрасце кретања током ходања како би утврдили могу ли они открити емоционално стање особе.
У првом експерименту учесници су гледали видеозаписе обучених глумаца који су ходали на одређени начин те су на темељу тога процјењивали које емоције ти људи осјећају.
Србија
Србија лансира први сателит у свемир
Глумци су притом добили задатак присјетити се личних искустава која су у њима изазвала емоције попут љутње, среће, страха или туге, а затим су ходали док су се фокусирали на та сјећања.
Како би се прецизно анализирали покрети, глумци су носили рефлектујуће маркере, што је омогућило стварање тзв. видеозаписа с тачкастим свјетлом, који приказују само кретање тијела без других визуелних дистракција.
У другом експерименту истраживачи су вјештачки мијењали обрасце ходања како би личили на различита емоционална стања, попут љутње, туге или страха. Учесници су затим поново процјењивали емоције, а резултати су показали да су њихове процјене биле у складу с очекивањима научника.
Резултати су показали да су учесници могли препознати емоције из начина ходања чешће него што би се очекивало случајним погађањем.
Друштво
Промјене у ИРБ: Директни пласмани кредита грађанима
На примјер, израженији и енергичнији покрети руку често су повезани с љутњом, док су суздржанији и мањи покрети упућивали на тугу.
Аутори истраживања истакнули су да посматрачи у великој мјери могу препознати емоције особе само на темељу њеног хода.
"До одређене мјере, посматрачи су заиста препознали емоције које су ходачи покушали изразити“, навели су у раду.
Додали су и да њихов приступ омогућује прецизније проучавање сложених покрета те може допринијети бољем разумијевању како процјењујемо емоције, али и естетске и техничке аспекте људског кретања.
