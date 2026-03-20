Милионер постао бескућник: Желио показати како зарадити милион за само годину дана

20.03.2026

09:21

Мајк Блек
Фото: mikeblack/Instagram/Screenshot

У јулу 2020. године, предузетник Мајкл Блак донио је радикалну одлуку. Да би доказао да успјех прије свега зависи од менталног склопа, а не од ресурса, добровољно је испразнио све своје банковне рачуне, одустао од стана и завршио на улици - са само одјећом на себи.

Његов циљ био је амбициозан и необичан: покренути бизнис од нуле и у року од 12 мјесеци остварити приход од милион долара. Тај изазов назвао је “Милионски повратак”, желећи да покаже како истрајност, креативност и ментална снага могу надмашити све препреке.

Блакова мотивација проистекла је из емпатије. Током врхунца пандемије корона вируса, гледао је пријатеље како губе успјешне бизнисе преко ноћи.

– Знао сам много људи који су изгубили све током пандемије и постали су веома депресивни – објаснио је у видео снимку за Нас Дејли.

Желио је да документује план отпорности, доказујући да је могуће опоравити се и са самог дна.

Почетак је био бруталан. Одмах се суочио са бескућништвом, ослањајући се на доброту незнанца који му је дозволио да спава у камперу. Полако се пробијао, продајући бесплатни намјештај преко Цраигслист-а да би прикупио почетни капитал. Петог дана је купио рачунар. У року од двије недјеље осигурао је простор за канцеларију.

Блеково здравље се урушило

Ипак, иако је имао оштро пословно умијеће, његово тијело се распадало.

Четири мјесеца након почетка изазова, задесила га је трагедија. Блаковом оцу је дијагностикован рак дебелог цријева у четвртом стадијуму. Емоционални терет балансирања очевог хемотерапијског третмана док покушава да преживи на улици (или близу ње) почео је да се гомила.

Истовремено, Блаково здравље се урушило. Гледаоци његове Јутјуб серије људи нису знали да је између видео снимака фокусираних на рад, тајно посјећивао љекаре. На крају је дијагностикован са двије аутоимуне болести које су изазивале хронични умор и неподношљиве болове у зглобовима.

Два мјесеца прије краја прекинуо експеримент

Све то је утицало да само два мјесеца прије краја рока, експеримент изненада и болно прекине. 2021. године, Блак је објавио да прекида пројекат.

– Званично сам одлучио да завршим пројекат раније – рекао је својим пратиоцима па додао:

– Сада, колико год ме то боли, посебно са само два мјесеца до краја, осјећам да је ово права одлука.

До тренутка када је одустао, Блак није зарадио милион долара, али није потпуно ни пропао. Почевши од нуле, генерисао је 64.000 долара прихода – респектабилна сума за десет мјесеци рада, иако далеко од његовог циља од седам цифара.

На крају, експеримент је донио лекцију другачију од оне коју је првобитно намјеравао. Пошао је да докаже да “рад и труд” побјеђују све, али је научио да су здравље и породица ултимативни приоритети.

– Прошли смо кроз много тога заједно. Прошетали смо километре заједно и провели касне ноћи у канцеларији… [али] здравље и породица су на првом мјесту – рекао је Блак у опроштајном дијелу пројекта, пише Блиц.

