Logo
Large banner

Физички изглед или карактер? Жене откриле појам правог мушкарчине

Аутор:

АТВ

20.03.2026

09:15

Коментари:

0
Љубавни пар
Фото: Pexels/Lais Queiroz

Мушкарци се често питају шта је то шта привлачи жене. Да ли је то физички изглед, карактер или можда новчано стање мушкарца?

Портал "Мушки магазин" наводи како су одлучили да питају жене за помоћ!

Жене су одредиле да мушкарци морају да имају одређене особине и да они који их посједују могу да се називају правим мушкарчинама. Дакле, ако се проналазите у овом тексту, онда сте вјероватно мушкарац који осваја сваку жену коју пожели.

1. Тамне, мистериозне очи

Иако многи мисле да жене воле плавушане са плавим очима, испитивања су показала да су заправо привлачнији тамни мушкарци са тамним очима. Жене кажу да мушкарци са тамним очима д‌јелују мистериозно и да су невјероватно привлачни.

2. Темпераментан, али не насилан

Жене обожавају када мушкарац показује своју јачину и када зна да лупи шаком о сто, али исто тако не воле насиље. Због тога морате бити мушкарац који држи до себе и који зна шта жели, али проблеме никада не смијете рјешавати насиљем, нарочито не насиљем према женама.

3. Њежан

Колико год жене вољеле јаке и велике мушкарце, све оне прижељкују њежног мушкарца који ће се саосјећати са њима и који ће им пружити љубав и топлину.

4. Углађен

Жене обожавају мушкарце који се добро облаче, који имају манире, који су елоквентни и који се понашају џентлменски.

Због тога углађени мушкарци најбоље пролазе, јер имају све ове особине и квалитете. Ако желите да будете шармер од којег се ни једна д‌јевојка не може спасити, онда прво научите да будете џентлмен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубав и секс

muškarac

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner