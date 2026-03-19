Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

Аутор:АТВ
19.03.2026
09:31
Коментари:0
Мушкарац који је незадовољан својим животом и браком често ће се повући у себе. Међутим, оно што каже биће прожето сложеним осјећањима.
Стручњаци за везе кажу да неке фразе могу бити јасан знак њиховог незадовољства.
Ове фразе служе као упозорење и добар су знак да треба да се фокусирате на изградњу боље комуникације у вашем браку.
Имајте на уму да се ствари могу побољшати ако на њима радите заједно.
Дубоко несрећни и несрећни мужеви осјећају се погрешно схваћено од стране својих жена, тврди адвокатица за разводе Џенифер Харгрејв.
Умјесто да то јасно саопште својим бољим половинама, они често стављају своја осјећања на другу страну.
Муж који често каже - Не разумијеш ти то, заправо не зна како да изгради везу пуну дубоке повезаности са својом женом.
Овај недостатак доводи до нездравих образаца понашања - од избјегавања ваше жене до тражења женске пажње ван брака до бијеса, извјештава Бљесак.
Када неко започне реченицу са ''Да будем искрен'', то показује да искреност није дио његовог уобичајеног понашања, тврди брачни савјетник Сузан Алан.
Ово може бити знак упозорења. Понекад се супружници не осјећају довољно безбиједно да кажу истину због очекиване реакције друге стране. Понекад не говоре истину јер нешто крију.
За квалитетан брак неопходно је успоставити успјешну комуникацију између обје стране, чак и када су партнери стидљиви или нису навикли на искрен разговор.
Ријетко нека фраза у нашем језику сигнализира емоционалну дистанцу и резигнацију као ''Заборави, није важно'', посебно ако је изговорена након што друга страна није разумјела важност онога што је претходно речено.
''Заборави, није важно'' указује на губитак интимности у вези и општу дисконекцију између партнера.
Добре супруге воле да удовоље својој другој половини, да је насмију и да јој живот учине забавнијим и срећнијим. Међутим, веза или брак могу доћи до тачке у којој ништа што радите нема тај ефекат на другу страну.
Када мушкарац каже жени да никада нисте задовољни, то дјелује као љутња. У стварности, он се осјећа одбачено, неуспјешно и несрећно.
Стиди се. Ако се канали комуникације не отворе, врло лако би могао да ''одустане'' од брака и окрене се послу, пријатељима или чак новој потенцијалној љубави.
Израз слагања ''Да, душо'' може се рећи на лијеп и искрен начин, али неки партнери га користе из пасивно-агресивних разлога.
Док се ''тиња'' у себи јер га мучи што не добија пажњу коју заслужује од своје жене или можда зато што га мучи колико новца она троши, он јавно ''попушта'' јер избјегава сукоб.
Пасивно-агресивно попуштање му даје осјећај супериорности, док је у стварности овакав човек изузетно несрећан
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму