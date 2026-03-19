Свештеник ријешио дилему многих вјерника: Шта урадити ако се омрсимо током поста?

19.03.2026

09:02

Многи вјерници који посте барем једном се нађу у истој дилеми - шта ако се омрсе, случајно, из незнања или, можда зато што нису у стању да издрже цијели пост? Да ли то значи да је пост "пропао" и да би га требало прекинути? Отац Љуба Ранковић објаснио је шта би вјерници требало да ураде ако се нађу у овој ситуацији.

Велики пост је у току и многим вјерницима се, упркос труду, деси да поједу комадић мрсне хране - случајно или, пак, зато што у неком тренутку не могу да одоле. Да ли то значи да би требало да сасвим прекину пост или не?

У пракси, Српска православна црква јасно прави разлику између ненамјерног и свјесног кршења поста.

Ако сте прекршили пост из незнања - на примјер, нисте знали састав хране или сте превидјели неки састојак - вјерник једноставно наставља пост већ од сљедећег оброка. Без панике, без одустајања и без осјећаја да је све изгубљено.

Свештеници наглашавају да је далеко важније стање духа него сама форма поста. Подсјећају да пост није дијета, већ начин да човјек ради на себи - да буде смиренији, стрпљивији и ближи Богу. Управо зато, једна омашка неће поништити сав труд.

У том духу говори и отац Љуба Ранковић, који вјерницима савјетује:

- Ако погријешите у посту, немојте очајавати - устаните и наставите. Није поента да не паднете, него да научите да устанете."

С друге стране, ако постите и свјесно сте се омрсили, Црква упућује на покајање и, по потреби, разговор са духовником и исповијест. И тада, међутим, порука није казна, већ повратак, односно наставак пута уз већу пажњу и свјесност. Наши стари су, кад би се свјесно омрсили, изговарали сликовиту реченицу: "Једем дрво", како би храну стављали у други план, не дозвољавајући себи да се препусте уживању у мрсном залогају током поста. Кад би им се тако нешто десило, одлазили су на разговор са духовником како би утврдили шта их је удаљило од посне хране и због чега нису одољели мрсним намирницама.

Циљ поста је да се човјек изгради

Важно је, савјетују свештеници, и не упасти у другу крајност, а то је претјерана грижа савјести. Циљ поста није да човјек себе сломи, већ да се изгради. Због тога свештеници често подсјећају да Бог гледа на намјеру и труд, а не на случајну грешку. Пост није увијек савршен низ дана без грешке, већ пут на којем се, упркос грешкама, иде напријед, преноси Жена Блиц.

