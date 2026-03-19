Ако примјетите да вам отичу прсти на рукама, ово одмах избаците из исхране

19.03.2026
Отечени прсти на рукама често се занемарују, али могу бити јасан сигнал да нешто у организму није у равнотежи. Иако узрок може бити безазлен, попут топлоте или задржавања воде, стручњаци упозоравају да исхрана игра кључну улогу у овом проблему.
У многим случајевима, одређене намирнице додатно погоршавају отицање и стварају осјећај тежине и укочености у шакама.
Претјеран унос соли један је од најчешћих разлога за отицање прстију. Натријум задржава воду у организму, што доводи до отока, посебно на екстремитетима попут руку и стопала.
Храна коју би требало ограничити:
-грицкалице (чипс, слани кикирики)
-сухомеснати производи
-готова и процесирана храна
-инстант супе и брза храна
Смањењем уноса соли, многи већ након неколико дана примијете разлику.
Превише шећера може изазвати упалне процесе у тијелу, што додатно доприноси отицању. Такође утиче на ниво инсулина, што може довести до задржавања течности.
Обратите пажњу на:
-слаткише и газирана пића
-бијело брашно и пецива
-индустријске десерте
Алкохол ремети баланс течности у тијелу и може довести до дехидратације, због чега организам касније задржава воду. Резултат су отечени прсти, али и лице и ноге.
Намирнице пуне адитива, конзерванса и појачивача укуса могу оптеретити организам и изазвати реакције које се манифестују као отицање.
Ако оток траје дуже вријеме, јавља се често или је праћен болом, укоченошћу или црвенилом, може указивати на стања попут:
-артритис
-реуматоидни артритис
-задржавање течности
У тим случајевима, важно је консултовати љекара.
Да бисте смањили отицање:
-пијте више воде
-повећајте унос калијума (банане, спанаћ)
-једите свјеже воће и поврће
-смањите унос соли и шећера
Отечени прсти нису само естетски проблем – често су знак да тијело реагује на лоше навике у исхрани. Мале промјене, попут смањења соли и избацивања прерађене хране, могу направити велику разлику и помоћи вам да се осјећате лакше и здравије.
