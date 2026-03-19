Ако примјетите да вам отичу прсти на рукама, ово одмах избаците из исхране

19.03.2026

08:51

Руке прсти
Фото: Juan Pablo Serrano/Pexels

Отечени прсти на рукама често се занемарују, али могу бити јасан сигнал да нешто у организму није у равнотежи. Иако узрок може бити безазлен, попут топлоте или задржавања воде, стручњаци упозоравају да исхрана игра кључну улогу у овом проблему.

У многим случајевима, одређене намирнице додатно погоршавају отицање и стварају осјећај тежине и укочености у шакама.

Планета Марс

Наука и технологија

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

Главни кривац за задржавање течности

Претјеран унос соли један је од најчешћих разлога за отицање прстију. Натријум задржава воду у организму, што доводи до отока, посебно на екстремитетима попут руку и стопала.

Храна коју би требало ограничити:

-грицкалице (чипс, слани кикирики)

-сухомеснати производи

-готова и процесирана храна

-инстант супе и брза храна

Смањењем уноса соли, многи већ након неколико дана примијете разлику.

Ајфон

Наука и технологија

Ајфон на мети хакера

Шећер и рафинисани угљени хидрати

Превише шећера може изазвати упалне процесе у тијелу, што додатно доприноси отицању. Такође утиче на ниво инсулина, што може довести до задржавања течности.

Обратите пажњу на:

-слаткише и газирана пића

-бијело брашно и пецива

-индустријске десерте

Никола Јокић-13032026

Кошарка

Мемфис сломио Денвер: Јокић бриљирао у поразу

Алкохол као скривени узрок отока

Алкохол ремети баланс течности у тијелу и може довести до дехидратације, због чега организам касније задржава воду. Резултат су отечени прсти, али и лице и ноге.

Прерађена храна и адитиви

Намирнице пуне адитива, конзерванса и појачивача укуса могу оптеретити организам и изазвати реакције које се манифестују као отицање.

Када треба обратити посебну пажњу?

Ако оток траје дуже вријеме, јавља се често или је праћен болом, укоченошћу или црвенилом, може указивати на стања попут:

-артритис

-реуматоидни артритис

-задржавање течности

Вулкан ерупција вулакан

Свијет

Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

У тим случајевима, важно је консултовати љекара.

Да бисте смањили отицање:

-пијте више воде

-повећајте унос калијума (банане, спанаћ)

-једите свјеже воће и поврће

-смањите унос соли и шећера

Харис Џиновић

Сцена

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Отечени прсти нису само естетски проблем – често су знак да тијело реагује на лоше навике у исхрани. Мале промјене, попут смањења соли и избацивања прерађене хране, могу направити велику разлику и помоћи вам да се осјећате лакше и здравије.

Прочитајте више

Nafta postrojenje

Свијет

Иран запријетио тоталним уништењем гасне и нафтне индустрије у Персијском заливу

4 ч

0
Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Занимљивости

Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

4 ч

0
Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

Друштво

Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

4 ч

0
Зуби осмијех

Здравље

Крварење десни може бити знак озбиљног проблема

4 ч

0

Више из рубрике

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

Савјети

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

22 ч

0
Потребна вам је само кора од банане за бујне и здраве руже у башти

Савјети

Потребна вам је само кора од банане за бујне и здраве руже у башти

1 д

0
Сијање баште, сјетва

Савјети

Кинески трик за садњу лука даје дупло већи род: Баштовани одушевљени

1 д

0
Ако желите да вам машина за веш траје деценијама, убаците ово у бубањ једном мјесечно

Савјети

Ако желите да вам машина за веш траје деценијама, убаците ово у бубањ једном мјесечно

1 д

0
