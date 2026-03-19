Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Извор:
Танјуг
19.03.2026
08:01
Финска је и ове године проглашена за најсрећнију земљу на свијету, девети пут заредом, саопштио је Центар за истраживање благостања на Универзитету у Оксфорду, који је објавио најновији Извјештај о свјетској срећи.
Како се наводи, Извјештај пружа увид у стање задовољства и перципираног квалитета живота људи широм свијета.
Процена укључује факторе као што су економски учинак земље, здравље, осјећај слободе, великодушност њених људи и перцепција корупције.
Друга земља на листи је Исланд, а слиједе Данска, Костарика и Шведска.
Међу првих десет још су и Норвешка, Холандија, Израел, Луксембург и Швајцарска.
На листи је укупно 147 земаља, а на дну је Авганистан.
Србија је заузела 30. мјесто, што представља најбољи пласман земље на листи срећних земаља.
Најгори пласман Србије био је 118. мјесто 2011. године и од тада је пласман на листи у сталном порасту.
Када су поменути фактори у питању, Србија се најбоље рангира по питању такозване "друштвене подршке" и заузима осмо мјесто.
Друштвена подршка дефинише се као одговор на питање "Ако сте били у невољи, да ли имате рођаке или пријатеље на које можете рачунати да вам помогну кад год вам затребају, или не", наводи се у извјештају.
Србија најслабији рејтинг има у категорији "перцепција корупције", гдје је 103. на листи.
Што се тиче земаља бивше Југославије, Словенија је 18. на листи најсрећнијих земаља свијета, БиХ 47, Црна Гора 60, Хрватска 70, а Сјеверна Македонија 82. на листи.
