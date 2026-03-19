Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Танјуг

19.03.2026

08:01

Финска је и ове године проглашена за најсрећнију земљу на свијету, девети пут заредом, саопштио је Центар за истраживање благостања на Универзитету у Оксфорду, који је објавио најновији Извјештај о свјетској срећи.

Како се наводи, Извјештај пружа увид у стање задовољства и перципираног квалитета живота људи широм свијета.

Процена укључује факторе као што су економски учинак земље, здравље, осјећај слободе, великодушност њених људи и перцепција корупције.

Друга земља на листи је Исланд, а слиједе Данска, Костарика и Шведска.

Међу првих десет још су и Норвешка, Холандија, Израел, Луксембург и Швајцарска.

На листи је укупно 147 земаља, а на дну је Авганистан.

Србија је заузела 30. мјесто, што представља најбољи пласман земље на листи срећних земаља.

Најгори пласман Србије био је 118. мјесто 2011. године и од тада је пласман на листи у сталном порасту.

Када су поменути фактори у питању, Србија се најбоље рангира по питању такозване "друштвене подршке" и заузима осмо мјесто.

Друштвена подршка дефинише се као одговор на питање "Ако сте били у невољи, да ли имате рођаке или пријатеље на које можете рачунати да вам помогну кад год вам затребају, или не", наводи се у извјештају.

Србија најслабији рејтинг има у категорији "перцепција корупције", гдје је 103. на листи.

Што се тиче земаља бивше Југославије, Словенија је 18. на листи најсрећнијих земаља свијета, БиХ 47, Црна Гора 60, Хрватска 70, а Сјеверна Македонија 82. на листи.

