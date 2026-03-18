Језив снимак који ће вам изазвати напад панике прегледало 280 милиона људи!

АТВ

18.03.2026

15:25

Фото: Printscreen/X/sol_y_bici

Шпанска инфлуенсерка и љубитељка бициклизма Сесилија Сопена (Cecilia Sopena) на друштвеним мрежама подијелила је језив снимак пада који је доживјела док је возила уском стазом у друштву свог пса. Пас јој је у једном тренутку блокирао уску стазу, а у покушају да га заобиђе, склизнула је са стазе и почела клизити низ литицу.

На сву срећу, бициклисткиња се успјела снаћи и спасити и себе и бицикл, те проћи без озбиљних повреда. Језив снимак, који се гледа на рубу сједишта, скупио је више од 280 милиона прегледа у само неколико дана и можете га погледати у наставку.

@sol_y_bici ♬ sonido original - Sol ☀️

Бициклисткиња је подијелила и снимак цијеле вожње у трајању од око 20 минута, у којем се може видјети како се на крају извукла из шкрипца и како ју је утјешио пас, а објавила је и снимак камере коју је носио пас.

@sol_y_bici ♬ sonido original - Sol ☀️

Прочитајте више

Жичара

Свијет

Инцидент на скијалишту: Кабина пала са жичаре, у току акција спасавања

3 ч

0
Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Свијет

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

3 мј

0
Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

Свијет

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

18 ч

0
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Свијет

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

3 мј

0

Више из рубрике

Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Почиње 5 година среће за 2 знака хороскопа

3 ч

0
Тигар насред пута

Занимљивости

Баш га брига за саобраћај: Тигар задријемао насред пута

3 ч

0
Мјесец планета

Занимљивости

Стиже млади Мјесец у Рибама: Ево како ће утицати на сваки знак

6 ч

0
Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

Занимљивости

Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

6 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

16

38

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

16

23

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

16

23

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

16

14

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

