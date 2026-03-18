Језив снимак који ће вам изазвати напад панике прегледало 280 милиона људи!

Аутор:АТВ
18.03.2026
15:25
Коментари:0
Шпанска инфлуенсерка и љубитељка бициклизма Сесилија Сопена (Cecilia Sopena) на друштвеним мрежама подијелила је језив снимак пада који је доживјела док је возила уском стазом у друштву свог пса. Пас јој је у једном тренутку блокирао уску стазу, а у покушају да га заобиђе, склизнула је са стазе и почела клизити низ литицу.
На сву срећу, бициклисткиња се успјела снаћи и спасити и себе и бицикл, те проћи без озбиљних повреда. Језив снимак, који се гледа на рубу сједишта, скупио је више од 280 милиона прегледа у само неколико дана и можете га погледати у наставку.
@sol_y_bici ♬ sonido original - Sol ☀️
Бициклисткиња је подијелила и снимак цијеле вожње у трајању од око 20 минута, у којем се може видјети како се на крају извукла из шкрипца и како ју је утјешио пас, а објавила је и снимак камере коју је носио пас.
@sol_y_bici ♬ sonido original - Sol ☀️
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
39
16
38
16
23
16
23
16
14
Тренутно на програму