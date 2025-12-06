Logo
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мајка која је јутрос са двоје дјеце у наручју скочила са 10. спрата зграде у Мадриду, јуче је својим синовима прославила њихов 3. рођендан.

Љекари се сада боре за животе близанаца који су пронађени јутрос у тешком стању у дворишту зграде, док за њихову мајку (48) није било спаса.

Трагедија се догодила у улици Рикардо Ортиз, која се налази у насељу Вентас у престоници, у округу Сијудад Линеал.

Према наводима локалних медија, мајка је око 9 часова са децом скочила са 10. спрата, а хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста, али за мајку љекари ништа нису могли да учине.

Два дједа мраза

Свијет

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Малишани су, као и мајка, били уредно одјевени и обувени као да иду напоље. Шта је жену навело на овај стравичан чин и даље није познато.

Према наводима медија, један од близанаца налази се у критичном стању и у операционој сали је, док је његов брат у нешто бољем стању, али је такође животно угрожен.

Према свједочењима комшија, мајка М. Г., била је разведена и патила је од депресије, пише Телеграф.рс.

