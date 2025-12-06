Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

Извор:
До средине наредне године требало би да буде отворен први дио ауто-пута на правцу из Сарајева и Бањалуке према Београду. Ријеч је о дионицама Кузмин – Рача у Србији и Рача – Бијељина у БиХ, заједно са новим мостом.
Ово је саопштено је након састанка представника “Путева Србије” и “Аутопутева Републике Српске”.
Састанак је одржан поводом изградње прве дионице будућег ауто-пута Београд – Бањалука, односно Београд – Сарајево, који ће спајати Кузмин, Рачу и Бијељину.
Кузмин је мјесто у Србији гдје ће се ауто-пут спајати на правац Загреб – Београд.
Према информацијама након састанка, размотрене су кључне активности и усаглашени наредни кораци како би се радови на заједничком пројекту одвијали што ефикасније.
Како је речено, дионица Рача – Бијељина од изузетног је значаја јер представља први сегмент великог регионалног пројекта који ће повезати Србију и БиХ, али и бити дио будућег ауто-пута Београд – Сарајево – Београд.
Дионица Рача – Бијељина надовезује се на мост преко ријеке Саве и дио је трасе Кузмин – Сремска Рача.
Укупна дужина главне трасе износи 20 километара у пуном профилу ауто-пута, са зауставном, возном и претицајном траком.
Петља “Бродац”, смјештена око 7 километара од новоизграђеног моста на Рачи, биће једна од кључних тачака на траси.
На овом дијелу у наредном периоду биће додатно интензивирани радови како би саобраћајница могла бити завршена до средине сљедеће године – истог рока када Србија планира отворити и дионицу Кузмин – Рача, пише "Бизнис инфо".
