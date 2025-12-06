Српска богатија за 24 бебе

06.12.2025
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 дјевојчица и дјечака.
Шест беба рођено је у Бањалуци, пет у Градишци, по четири у Приједору и Добоју, двије у Зворнику, а по једна у Требињу, Источном Сарајеву и Невесињу.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и три дјечака, у Градишци три дјевојчице и два дјечака, у Приједору четири дјечака, у Добоју три дјевојчице и дјечак, у Зворнику дјевојчица и дјечак, у Источном Сарајеву и Невесињу по једна дјевојчица, а у Требињу дјечак .
Порода није било у Бијељини и Фочи.
