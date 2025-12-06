Logo
Српска богатија за 24 бебе

06.12.2025

08:28

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, по 12 д‌јевојчица и д‌јечака.

Шест беба рођено је у Бањалуци, пет у Градишци, по четири у Приједору и Добоју, двије у Зворнику, а по једна у Требињу, Источном Сарајеву и Невесињу.

Мраз зима

Друштво

Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени

У Бањалуци су рођене три д‌јевојчице и три д‌јечака, у Градишци три д‌јевојчице и два д‌јечака, у Приједору четири д‌јечака, у Добоју три д‌јевојчице и д‌јечак, у Зворнику д‌јевојчица и д‌јечак, у Источном Сарајеву и Невесињу по једна д‌јевојчица, а у Требињу д‌јечак .

Порода није било у Бијељини и Фочи.

bebe

породилиште

Република Српска

