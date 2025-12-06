Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени

06.12.2025
08:24
Ни у наредним данима нема назнаке да зима долази.
Данас се у Српској наставља облачно, тмурно и углавном суво вријеме. Врло слаба киша ће падати само још понегдје на истоку. На југу дјелимично разведравање уз сунчане периоде.
Вјетар слаб и промјењив, у Херцеговини слаба до умјерена бура, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура од 6 до 11 степени, на југу до 15, у вишим предјелима од 3 степена.
Сутра се наставља облачно и тмурно вријеме. Слаба киша ће падати само понегдје на сјеверу и истоку. На југу промјењиво уз повремене сунчане периоде.
Минимална температура од 4 до 9, у вишим предјелима од 1 степен, максимална од 6 до 19 степени, на југу до 14, у вишим предјелима од 4 степена.
У понедјељак ујутру облачно уз честу појаву магле. Током дана сунчаније и топлије. Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку магла ће се задржавати и током дана уз свјежије вријеме.
Минимална температура од 2 до 7, у вишим предјелима од -2 степена, максимална од 8 до 15, у мјестима са маглом од 4 степена.
У уторак претежно сунчано и топлије, поготово на југу и на планинама. Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку честа магла која ће се задржавати и током дана уз свјежије вријеме.
Минимална температура од 2 до 6, у вишим предјелима од -1 степен, максимална од 10 до 16, у мјестима са маглом од 4 степена.
Прогнозе показују да ће наредне седмице у БиХ бити прољетни угођај. У подручјима без дужег задржавања магле температуре и до скоро 20 степени Целзијуса.
Генерално, наредне седмице очекује нас и више стабилног времена уз дуже суве и дјелимично сунчане интервале. По котлинама и дуж ријечних токова уз дуготрајно задржавање магле и једино у тим подручјима угођај колико-толико зимски.
Тренутно, на статистичким моделима све до око 23. децембра нема измјене синоптике која би нас увела у праву зиму, преноси Српскаинфо.
