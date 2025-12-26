Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

26.12.2025
18:46
Саобраћај на магистралном путу између Подгорица и Цетиња тренутно је у прекиду због саобраћајне незгоде у мјесту Брежине, у којој су повријеђене четири особе.
Према првим информацијама, у незгоди која се догодила на путу Подгорица-Цетиње учествовала су три возила, а повријеђени су збринути од стране хитне помоћи.
Због удеса у мјесту Брежине, саобраћај је у потпуном застоју, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце док траје увиђај.
Више информација о узроцима незгоде биће познато након завршетка полицијског увиђаја.
(Мондо)
