Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

26.12.2025

18:46

Саобраћај на магистралном путу између Подгорица и Цетиња тренутно је у прекиду због саобраћајне незгоде у мјесту Брежине, у којој су повријеђене четири особе.

Према првим информацијама, у незгоди која се догодила на путу Подгорица-Цетиње учествовала су три возила, а повријеђени су збринути од стране хитне помоћи.

Због удеса у мјесту Брежине, саобраћај је у потпуном застоју, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце док траје увиђај.

Више информација о узроцима незгоде биће познато након завршетка полицијског увиђаја.

(Мондо)

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Podgorica

