"Мајстор за све", нестаје усред посла, људима долази пијан у стан

26.12.2025

16:04

Majstor, zanatlija
Фото: Unsplash

У јавној Фејсбук групи “Мајстори преваранти”, која окупља више од 27 хиљада чланова, посљедњих је дана објављен ажурирани и консолидирани попис с више од 300 имена мајстора, обрта и твртки за које администратори групе и грађани тврде да су повезани с пријеварама, крађама, неизвршеним или лоше изведеним радовима широм Хрватске и регије.

Према наводима администратора групе, ријеч је о бази која се континуирано ажурира на темељу пријава грађана, достављене документације, фотографија, уговора и свједочанстава. Администратори истичу како се подаци повезују с именима и тврткама само ондје гдје су такве информације биле доступне, а циљ објаве није јавно прозивање, већ упозорење и потицање оштећених да се обрате надлежним институцијама.

Како је ријеч о озбиљним оптужбама које су у надлежности полиције, Државног тужилаштво и инспекцијских служби, доносимо само примјере којим се преварама служе мајсторе. За конкретне податке, идите на фејсбук страницу.

Оштетио зидове у стану

Један од најчешће пријављиваних образаца односи се на узимање аванса након чега извођачи дјеломично започну радове или их уопше не започну, а затим престану одговарати на позиве и поруке. Један од пријављених случајева односи се на собосликара из Загреба којег грађани тврде да је узео аванс за собосликарске радове, након чега је, према њиховим наводима, оштетио зидове у стану и потом престао долазити на градилиште. Како се наводи у пријавама, комуникација је у потпуности прекинута, а посао никада није довршен.

илу-новац-29112025

Република Српска

Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

У групи се наводи случај “мајстора за све” из Осијека те нуди разне грађевинске и завршне радове, укључујући фасаде, глетање, кречење и керамику. Према наводима чланова групе, радове често не извршава до краја, напушта их усред посла и потом прекида комуникацију. У пријавама се наводи да манипулира причама о тешком животу, не плаћа режије у становима у којима борави, оставља материјалну штету и уништава инвентар.

У појединим објавама спомиње се и алкохолизирање те опасна ситуација у којој је, како се тврди, заспао пијан уз упаљен плин. Грађани наводе да у просторима оставља особне ствари као ‘гаранцију’, без подмирења дугова или довршетка радова. Администратори групе истичу да се сличан образац понавља у више пријава различитих особа.

(дневно)

