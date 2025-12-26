"Мајстор за све", нестаје усред посла, људима долази пијан у стан

26.12.2025
У јавној Фејсбук групи “Мајстори преваранти”, која окупља више од 27 хиљада чланова, посљедњих је дана објављен ажурирани и консолидирани попис с више од 300 имена мајстора, обрта и твртки за које администратори групе и грађани тврде да су повезани с пријеварама, крађама, неизвршеним или лоше изведеним радовима широм Хрватске и регије.
Према наводима администратора групе, ријеч је о бази која се континуирано ажурира на темељу пријава грађана, достављене документације, фотографија, уговора и свједочанстава. Администратори истичу како се подаци повезују с именима и тврткама само ондје гдје су такве информације биле доступне, а циљ објаве није јавно прозивање, већ упозорење и потицање оштећених да се обрате надлежним институцијама.
Како је ријеч о озбиљним оптужбама које су у надлежности полиције, Државног тужилаштво и инспекцијских служби, доносимо само примјере којим се преварама служе мајсторе. За конкретне податке, идите на фејсбук страницу.
Један од најчешће пријављиваних образаца односи се на узимање аванса након чега извођачи дјеломично започну радове или их уопше не започну, а затим престану одговарати на позиве и поруке. Један од пријављених случајева односи се на собосликара из Загреба којег грађани тврде да је узео аванс за собосликарске радове, након чега је, према њиховим наводима, оштетио зидове у стану и потом престао долазити на градилиште. Како се наводи у пријавама, комуникација је у потпуности прекинута, а посао никада није довршен.
У групи се наводи случај “мајстора за све” из Осијека те нуди разне грађевинске и завршне радове, укључујући фасаде, глетање, кречење и керамику. Према наводима чланова групе, радове често не извршава до краја, напушта их усред посла и потом прекида комуникацију. У пријавама се наводи да манипулира причама о тешком животу, не плаћа режије у становима у којима борави, оставља материјалну штету и уништава инвентар.
У појединим објавама спомиње се и алкохолизирање те опасна ситуација у којој је, како се тврди, заспао пијан уз упаљен плин. Грађани наводе да у просторима оставља особне ствари као ‘гаранцију’, без подмирења дугова или довршетка радова. Администратори групе истичу да се сличан образац понавља у више пријава различитих особа.
