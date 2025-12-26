Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

26.12.2025
Два ампутирана прста и трајни инвалидитет десетогодишњег дјечака из Осијека резултат су "забаве" са петардама која је прошле недјеље пошла по злу.
Мало боље је прошао четрнаестогодишњак из Привлаке, који је остао без једног прста. Они су прве жртве овогодишњег пиротехничког лудила у Хрватској, које сваке године у децембру најчешће погађа дјецу и младе, доводећи до губитка дијелова екстремитета, а понегдје и живота.
"Дјеца су стабилна, али имају тешке тјелесне повреде и имаће инвалидитет. Дијете из Привлаке изгубило је дио петог прста и имаће мањи степен инвалидитета, док је дјечак из Осијека остао без кажипрста и средњег прста и имаће тежи степен инвалидитета. Ово се не може поправити јер када се нешто откине, не може се надомјестити. Реконструкција је могућа само да се покрију дефекти коже, али када експлодира, оштети кожу, поткожу, тетиве, мишиће и остају само коштани делови, онда то нема функцију", објаснио је Далибор Дивковић, дечји хирург и вршилац дужности начелника Одјељења хитног пријема КБЦ Осијек.
Додао је да ће дјечак из Осијека морати поново да учи како да држи прибор за јело.
Полиција ПУ осјечко-барањске и ПУ вуковарско-сремске и даље води истрагу и тражи особе које су малољетницима дале забрањена пиротехничка средства. У зависности од карактера повреда, тим особама пријете и казнене пријаве.
"Досад имамо евидентирана два прекршаја и три прекршајно пријављене особе, при чему смо одузели 148 пиротехничких средстава. Прекршајне пријаве поднесене су против родитеља, а обавијештен је и Хрватски завод за социјални рад. Казне за физичка лица иду до 2.000 евра", рекао је Иван Пакшић, начелник Сектора за јавни ред и сигурност ПУ осјечко-барањске, истичући да је циљ заштита здравља и добробити грађана.
Пакшић је додао да је најчешћи изговор родитеља: "Ја сам као дијете бацао петарде и ништа се није десило, пустимо дијете да се забави"
" То је крајње неодговорно и нерационално. Деца би требало да имају друге облике забаве", рекао је Пакшић.
Дјечак из Осијека имао је петарду са штапином, категорије Ф4.
"Такве петарде понекад престану димити али и даље горе, па деца покушавају да их поново запале. Када штапин догори, долази до експлозије. То се догодило овом дјечаку. Пиротехничка средства постају све јача, због чега су забрањена за дјецу млађу од 14 година и за малољетнике млађе од 18 година када је ријеч о средствима категорије Ф2 и Ф3", објаснио је Пакшић за Слободну Далмацију.
Употреба пиротехнике забрањена је и старијима од 18 година, осим у периоду од 27. децембра до 1. јануара. Средства се смију куповати само у овлашћеним продавницама. Полиција сваке године спроводи оперативну акцију “Мир и добро” ради превенције незаконите употребе и заштите здравља.
"Петарде дјеци махом купују очеви, а у суштини им купују оружје. Покушавамо едуковати дјецу, али велики број родитеља не перципира озбиљност ситуације. Нека дјеца су већ бахата и понашају се опасно", упозорио је др. Дивковић.
Из Хрватског завода за социјални рад наводе да се са родитељима и дјецом која су укључена у прекршаје обављају савјетодавни разговори и процењује потреба за даљим поступцима. Ако се малољетник први пут појављује у евиденцији и не постоје ризични фактори, спровођени су превентивни разговори. Ако постоје претходне евиденције, Завод предузима доступне социјалне мјере, укључујући и мере породичне заштите.
