Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

25.12.2025
14:34
Управа полиције Црне Горе објавила је фотографије осумњиченог да је у подгоричком насељу Пејтон покушао да убије лице чији су иницијали Ђ.В.
"Предузимајући радње на расвјетљавању покушаја убиства када је употребом ватреног оружја Ђ.В. задобио повреде, службеници Управе полиције у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, дошли су до сазнања да је извршилац кривичног дјела лице чији идентитет за сада није утврђен", наводе из Управе полиције.
С циљем његовог препознавања и неспорног утврђивања идентитета, Управа полиције, сходно Закону о унутрашњим пословима, јавно објављује фотографије овог лица које се доводи у везу са извршењем кривичног дјела.
Управа полиције позива грађане и медије, како домаће, тако и оне из региона, да помогну и јаве полицијским станицама уколико препознају лице са фотографија.
