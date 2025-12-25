Logo
Large banner

Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

25.12.2025

14:34

Коментари:

0
Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства
Фото: Управа полиције Црне Горе

Управа полиције Црне Горе објавила је фотографије осумњиченог да је у подгоричком насељу Пејтон покушао да убије лице чији су иницијали Ђ.В.

"Предузимајући радње на расвјетљавању покушаја убиства када је употребом ватреног оружја Ђ.В. задобио повреде, службеници Управе полиције у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, дошли су до сазнања да је извршилац кривичног д‌јела лице чији идентитет за сада није утврђен", наводе из Управе полиције.

С циљем његовог препознавања и неспорног утврђивања идентитета, Управа полиције, сходно Закону о унутрашњим пословима, јавно објављује фотографије овог лица које се доводи у везу са извршењем кривичног д‌јела.

Управа полиције позива грађане и медије, како домаће, тако и оне из региона, да помогну и јаве полицијским станицама уколико препознају лице са фотографија.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Регион

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

5 ч

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Регион

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

6 ч

0
Срушила се позорница за адвент у Хрватској

Регион

Од тежине снијега се срушила позорница постављена за адвент

7 ч

0
Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Регион

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner