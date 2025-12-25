Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Извор:
СРНА
25.12.2025
11:06
Коментари:0
Бивши директор црногорске полиције Славко Стојановић и у поновном поступку пред Вишим судом у Подгорици, осуђен је на три године и осам мјесеци затвора због злоупотребе службеног положаја и недозвољеног држања оружја.
Специјално државно тужилаштво подигло је оптужницу против Стојановића због сумње да је 31. марта 2018. године у Подгорици наредио полицији да пропусти камион његовог пријатеља у којем је било 125 пакета цигарета без неопходне документације, а које су требале да буду одузете.
Занимљивости
Ресторан у Сарајеву служи капућино са златом: Цијена права ситница
Током изношења одбране на једном од рочишта Стојановић је признао кривицу.
Он је на том рочишту навео и да је тих дана безбједносна ситуација у Црној Гори била урушена због учесталих обрачуна мафијашких кланова.
Занимљивости
Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући
Бивши директор Управе полиције Славко Стојановић ухапшен је 18. новембра 2023. године, те након скоро мјесец и по дана пуштен из притвора на приједлог Специјалног државног тужилаштва.
Бања Лука
3 ч5
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму