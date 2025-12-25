Logo
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Извор:

СРНА

25.12.2025

11:06

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Бивши директор црногорске полиције Славко Стојановић и у поновном поступку пред Вишим судом у Подгорици, осуђен је на три године и осам мјесеци затвора због злоупотребе службеног положаја и недозвољеног држања оружја.

Специјално државно тужилаштво подигло је оптужницу против Стојановића због сумње да је 31. марта 2018. године у Подгорици наредио полицији да пропусти камион његовог пријатеља у којем је било 125 пакета цигарета без неопходне документације, а које су требале да буду одузете.

Током изношења одбране на једном од рочишта Стојановић је признао кривицу.

Он је на том рочишту навео и да је тих дана безбједносна ситуација у Црној Гори била урушена због учесталих обрачуна мафијашких кланова.

Бивши директор Управе полиције Славко Стојановић ухапшен је 18. новембра 2023. године, те након скоро мјесец и по дана пуштен из притвора на приједлог Специјалног државног тужилаштва.

Црна Гора

пресуда

