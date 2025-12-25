Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Извор:
СРНА
25.12.2025
10:43
Коментари:0
Полиција је на више локација у Тузланском кантону пронашла више од 10 килограма амфетамин спида и више од четири килограма канабиса и ухапсила два лица, док је треће већ у притвору, сви због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, саопштено је данас из Управе полиције кантоналног Министарства унутрашњих послова.
Полиција је дрогу пронашла на више локација на подручју Лукавца, Тузле, Грачанице, Сребреника, Бановића и Живиница, а привремено одузете материје биће предмети вјештачења, те ће против лица обухваћених наведеним претресима тузланском Кантоналном тужилаштву бити поднесени адекватни извјештаји са доказима.
Полиција је претресе извршила од понедјељка, 22. децембра, до јуче, уз сагласност тузланског Кантоналног тужилаштва и по наредбама надлежних општинских судова.
