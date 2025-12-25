Logo
Large banner

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Извор:

СРНА

25.12.2025

10:43

Коментари:

0
Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге
Фото: АТВ БЛ

Полиција је на више локација у Тузланском кантону пронашла више од 10 килограма амфетамин спида и више од четири килограма канабиса и ухапсила два лица, док је треће већ у притвору, сви због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, саопштено је данас из Управе полиције кантоналног Министарства унутрашњих послова.

Полиција је дрогу пронашла на више локација на подручју Лукавца, Тузле, Грачанице, Сребреника, Бановића и Живиница, а привремено одузете материје биће предмети вјештачења, те ће против лица обухваћених наведеним претресима тузланском Кантоналном тужилаштву бити поднесени адекватни извјештаји са доказима.

илу-радијатор-02092025

Бања Лука

Еко топлане упозоравају: Без реакције Градске управе температура у становима пада

Полиција је претресе извршила од понедјељка, 22. децембра, до јуче, уз сагласност тузланског Кантоналног тужилаштва и по наредбама надлежних општинских судова.

Подијели:

Тагови:

Дрога

хапшење

Тузлански кантон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

3 ч

0
Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

Сцена

Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

3 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Ова јутарња навика негативно утиче на желудац

3 ч

0
Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа

Свијет

Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

3 ч

0
Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Хроника

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

3 ч

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

Хроника

Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

3 ч

0
Крађа у продавници у Сарајеву

Хроника

Двојица мушкараца крали из продавнице у Сарајеву: Камера све снимила

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner