Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

У уторак увече, нешто послије поноћи, у бачкопаланачком насељу Блок Партизан дошло је до пуцњаве у којој је рањен двадесетогодишњи младић.
Инцидент се догодио под још увијек неразјашњеним околностима. Према првим информацијама, непозната особа испалила је хице у правцу младића, након чега је побјегла са лица мјеста.
Припадници Министарства унутрашњих послова одмах су изашли на лице мјеста, блокирали овај дио насеља и обавили детаљан увиђај. Како преносе БАП вести, нападач је и даље у бјекству, а полиција интензивно трага за њим.
Младић је након рањавања хитно збринут, али званичних информација о степену његових повреда и тренутном здравственом стању још увијек нема. Мотиви овог напада биће утврђени даљом истрагом која је у току.
Грађани овог дијела Бачке Паланке узнемирени су због ноћних дешавања, а полицијске патроле су појачане у овом рејону.
