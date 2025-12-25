Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Извор:
Танјуг
25.12.2025
09:10
Двије особе, од тога једно седмогодишње дијете тешко су повријеђени у саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у селу Радобић код Мионице, речено је Танјугу у ПУ Ваљево.
Особа која је седела на сувозачевом месту Б.Ђ. (44) задобила је лакше повреде и на прегледу је у болници у Ваљеву.
Вожац сеата П.Ђ. (47) из Панчева и седмогодишње дијете Љ.Ђ. животно су угрожени и због повреда су превезени у Београд.
