Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Извор:

Танјуг

25.12.2025

09:10

Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију
Фото: Танјуг/АП

Двије особе, од тога једно седмогодишње дијете тешко су повријеђени у саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у селу Радобић код Мионице, речено је Тан‌југу у ПУ Ваљево.

Особа која је седела на сувозачевом месту Б.Ђ. (44) задобила је лакше повреде и на прегледу је у болници у Ваљеву.

Вожац сеата П.Ђ. (47) из Панчева и седмогодишње дијете Љ.Ђ. животно су угрожени и због повреда су превезени у Београд.

