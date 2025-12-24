Logo
Large banner

Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

Извор:

Телеграф

24.12.2025

19:43

Коментари:

0
Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде
Фото: Танјуг/АП

У селу Градац данас око 17 сати дошло је до озбиљног инцидента и жестоке размјене ватре између припадника двије фамилије, што је узнемирило мјештане овог краја.

Како незванично сазнају Тутинске новине, у сукобу је један припадник једне фамилије задобио повреде у предјелу руке и ноге. Према доступним информацијама, повријеђени није животно угрожен.

hitna pomoc

Србија

Жена изгубила контролу над аутомобилом: Повријеђена шестомјесечна беба

Захваљујући брзој и одлучној интервенцији полиције из Тутина, спријечена је даља ескалација сукоба и веће посљедице. Полицијски службеници су успоставили контролу на терену и тренутно раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја.

Према незваничним сазнањима, узрок сукоба лежи у дугогодишњим несугласицама око сеоског изворишта воде, као и споровима везаним за земљиште.

Екипа Хитне помоћи је такође брзо реаговала и збринула повријеђену особу, која је након указане медицинске помоћи ван животне опасности.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

Истрага је у току, а надлежни органи апелују на смиреност и уздржаност како би се спријечили нови инциденти и сачувала безбједност свих мјештана.

Подијели:

Тагови:

Tutin

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

Савјети

Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

2 ч

0
ЦиК БиХ пробудила инат

Република Српска

ЦиК БиХ пробудила инат

2 ч

5
Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

Република Српска

Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

2 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Овај знак ће послије Нове године упловити у страствену љубавну везу

2 ч

0

Више из рубрике

У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

Хроника

У судару код Мостара повријеђене три особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених

3 ч

0
Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

Хроника

Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

47

Бившем црногорском министру одређен једномјесечни притвор

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

21

20

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner