Крвави обрачун између двије фамилије због извора воде

Телеграф
24.12.2025
19:43
У селу Градац данас око 17 сати дошло је до озбиљног инцидента и жестоке размјене ватре између припадника двије фамилије, што је узнемирило мјештане овог краја.
Како незванично сазнају Тутинске новине, у сукобу је један припадник једне фамилије задобио повреде у предјелу руке и ноге. Према доступним информацијама, повријеђени није животно угрожен.
Захваљујући брзој и одлучној интервенцији полиције из Тутина, спријечена је даља ескалација сукоба и веће посљедице. Полицијски службеници су успоставили контролу на терену и тренутно раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја.
Према незваничним сазнањима, узрок сукоба лежи у дугогодишњим несугласицама око сеоског изворишта воде, као и споровима везаним за земљиште.
Екипа Хитне помоћи је такође брзо реаговала и збринула повријеђену особу, која је након указане медицинске помоћи ван животне опасности.
Истрага је у току, а надлежни органи апелују на смиреност и уздржаност како би се спријечили нови инциденти и сачувала безбједност свих мјештана.
