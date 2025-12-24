Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

Извор:
Снег и мраз могу створити озбиљне проблеме грађанима. Поледица на пјешачким зонама, степеницама и прилазима стамбеним објектима за многе представља неразрјешиву дилему.
У наставку вам доносимо неколико једноставних рјешења за уклањање леда са улаза и степеница, без штетног дјеловања соли. На путевима и асфалтираним површинама со је ефикасна против поледице, али код куће ситуација је другачија.
Прилази и степенице су често израђени од бетона или поплочани керамичким плочицама. На оваквим површинама кухињска или индустријска со може бити изузетно агресивна. Након само једне зиме бетон може почети да се круни, а иако саме плочице боље подносе со, фугне су знатно осјетљивије. Со продире у њих, узрокујући оштећења која постају видљива већ након неколико сезона.
Срећом, постоји алтернатива која може бити једнако дјелотворна. Помијешајте два литра топле воде, једну кашику детерџента за судове и око 50 милилитара 70-процентног алкохола. Припремите довољну количину ове мјешавине у наведеном односу и пажљиво је нанесите на степенице.
Лед ће се брзо отопити, а нова поледица неће се формирати. Наравно, прије него што нанесете смјесу, уклоните што је могуће више снијега и леда механички. Ако немате све састојке при руци, само детерџент или само алкохол помијешан с водом могу бити корисни, али њихова комбинација пружа најбоље резултате.
