Постоји шест ''чудних'' начина да сагорите калорије без умора

24.12.2025

08:48

Свакако да је калоријски дефицит главни метод за губитак тежине, али сигурно је да је добар метаболизам под‌једнако користан у једначини да се изгубе непотребне калорије.

Да, наравно да помаже да се правилно храните, радите вјежбе у теретани да бисте изградили мишиће и пијете воду, али постоје неки необични начини да сагорите неколико додатних калорија без много труда и умора.

Жвакаћа гума

Доказано је да жвакаћа гума чини да се осјећате сити и смањује унос калорија спречавајући вас да грицкате.

Али осим тога, истраживање је показало да ако жваћете жваку око 20 минута након сваког оброка, сагоријевате више калорија него да то не чините. Уколико ово практикујете бирајте жвакаће гуме без шећера.

Волите хладноћу више од врућине

Смеђе масно ткиво или смеђа маст је једна од двије врсте масти које се налазе у људском тијелу. Оно што је фасцинантно – када се смеђа маст стимулише, можете сагоријевати бијелу маст, односно ускладиштене калорије.

Према истраживањима, излагање ниским температурама може значајно повећати сагоријевање калорија, у зависности од активне смеђе масти коју имате у тијелу.

Можете покушати да снизите температуру у свом дому, да се туширате хладном водом или чак идете у шетњу у данима када је мало хладно.

Постаните давалац крви

Када дате крв, број калорија које сагоријевате се повећава – барем привремено. Када донирате крв, ваше тијело користи додатну енергију да синтетише нове протеине, црвена крвна зрнца и друге компоненте крви да надокнади изгубљену количину.

Такође, истраживања показују да давање крви може пружити многе здравствене користи, укључујући смањење маркера, повећање антиоксидативне активности и смањење ризика од срчаних обољења. Најважније је, наравно, да сваки пут када дате крв, спасавате животе.

Смијех

Смијех је најбољи лијек, по клишеу, али и према истраживањима, јер помаже памћењу, имунолошком систему и функционисању артерија и такође вам може помоћи да сагорите калорије.

У једној студији, 45 парова је гледало филмове који су били комедије. Када су се смијали током смијешних сцена, њихов метаболизам се убрзао за 10–20%.

Плакање

Сматра се да плакање сагоријева приближно исту количину калорија као и смијех – 1,3 калорије у минути, према једној студији. То значи да на сваких 20 минута када плачете, сагоријевате 26 калорија више него што бисте сагорјели без суза.

Крећите се када сте нервозни

Не потискујте нервозу коју осјећате. Наставите да помјерате ногу испод стола, јер према истраживањима помажете свом метаболизму.

У једној студији, људи који су се врпољили док су сједили сагорјели су у просјеку 5 до 6 пута више калорија него када су сједили или стајали мирно.

Ова логика се зове термогена активност без вјежбања (НЕАТ) и може значајно допринијети броју калорија које сагоријевате сваког дана. На примјер, један тим истраживача је сугерисао да комбинација џогирања, ходања и стајања може сагорјети до 2.000 додатних калорија дневно – у зависности од тежине и нивоа активности особе.

Алтернативно, можете користити и степенице, стајати умјесто да сједите за својим столом или чистити кућу, пише Женски магазин.

