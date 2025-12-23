Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

Извор:
23.12.2025
Пеглање је за многе најдосаднији кућни посао који троши сате слободног времена. Ипак, постоји старински трик који је поново постао виралан јер рјешава проблем гужвања директно у машини.
Најбоље од свега је што вам за овај трик не треба скуп хемијски препарат, већ обична кухињска ствар коју већ имате у фиоци.
Све што треба да урадите јесте да направите двије или три куглице величине лоптице за стони тенис од обичне алуминијумске фолије. Кључно је да те лоптице буду чврсто и густо смотане како се не би деформисале или распале током снажне центрифуге. Ове лоптице убаците директно у бубањ заједно са вешом и пустите машину да одради своје.
Једном направљене, лоптице можете користити изнова мјесецима, што овај трик чини изузетно економичним.
Иако дјелује невјероватно, иза овог процеса стоји чиста физика. Лоптице од фолије дјелују на два фронта, било да их користите у машини за прање или у сушилици:
У машини за прање: Када лоптице доспију у бубањ, оне механички помажу да се одјећа боље окреће и раздваја. Тиме спречавају да се тежи комади веша „залијепе“ за лакше, чиме се детерџент равномјерније испира, а одјећа мање гужва.
У сушилици: Алуминијум је одличан проводник који неутралише статички електрицитет. Управо то наелектрисање узрокује да се тканине лијепе једна за другу и стварају дубоке наборе. Чим убаците фолију у бубањ, она „покупи“ електрицитет и веш излази мекан и растресит.
Они који су испробали овај трик тврде да вам уз фолију често није потребан ни омекшивач. Пошто лоптице механички омекшавају тканину и рјешавају проблем статике, потреба за хемијским средствима се драстично смањује. Тиме не само да штедите новац, већ и штитите кожу од непотребних хемикалија.
За стандардно пуњење машине (до 5-7 кг) довољне су 2 до 3 лоптице које иду у бубањ. Ако перете кабасте ствари попут фротира, дебелих џемпера или постељине, слободно додајте и четврту.
Када једном извадите веш који је мекан и одмах спреман за ормар, ваша пегла ће вјероватно дуго остати на полици сакупљајући прашину.
