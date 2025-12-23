Logo
Large banner

Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

Извор:

Крстарица

23.12.2025

08:50

Коментари:

0
Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање
Фото: Pexels

Пеглање је за многе најдосаднији кућни посао који троши сате слободног времена. Ипак, постоји старински трик који је поново постао виралан јер рјешава проблем гужвања директно у машини.

Најбоље од свега је што вам за овај трик не треба скуп хемијски препарат, већ обична кухињска ствар коју већ имате у фиоци.

2026 godišnji horoskop

Занимљивости

Годишњи хороскоп 2026: Година када Сатурн у Овну мијења судбину свих 12 знакова

Како припремити лоптице од фолије?

Све што треба да урадите јесте да направите двије или три куглице величине лоптице за стони тенис од обичне алуминијумске фолије. Кључно је да те лоптице буду чврсто и густо смотане како се не би деформисале или распале током снажне центрифуге. Ове лоптице убаците директно у бубањ заједно са вешом и пустите машину да одради своје.

Једном направљене, лоптице можете користити изнова мјесецима, што овај трик чини изузетно економичним.

Зашто овај трик заправо ради?

Иако дјелује невјероватно, иза овог процеса стоји чиста физика. Лоптице од фолије дјелују на два фронта, било да их користите у машини за прање или у сушилици:

У машини за прање: Када лоптице доспију у бубањ, оне механички помажу да се одјећа боље окреће и раздваја. Тиме спречавају да се тежи комади веша „залијепе“ за лакше, чиме се детерџент равномјерније испира, а одјећа мање гужва.

Полиција Србија

Хроника

Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца

У сушилици: Алуминијум је одличан проводник који неутралише статички електрицитет. Управо то наелектрисање узрокује да се тканине лијепе једна за другу и стварају дубоке наборе. Чим убаците фолију у бубањ, она „покупи“ електрицитет и веш излази мекан и растресит.

Они који су испробали овај трик тврде да вам уз фолију често није потребан ни омекшивач. Пошто лоптице механички омекшавају тканину и рјешавају проблем статике, потреба за хемијским средствима се драстично смањује. Тиме не само да штедите новац, већ и штитите кожу од непотребних хемикалија.

Брз савјет за максималан ефекат

За стандардно пуњење машине (до 5-7 кг) довољне су 2 до 3 лоптице које иду у бубањ. Ако перете кабасте ствари попут фротира, дебелих џемпера или постељине, слободно додајте и четврту.

ilu-ruža-28082025

Култура

Трагично преминуо креатор популарне игре

Када једном извадите веш који је мекан и одмах спреман за ормар, ваша пегла ће вјероватно дуго остати на полици сакупљајући прашину.

Подијели:

Тагови:

прање веша

машина за веш

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анастасија Ражнатовић објавом изазвала буру: ''Отварала сам новчаник, а не ноге''

Сцена

Анастасија Ражнатовић објавом изазвала буру: ''Отварала сам новчаник, а не ноге''

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

1 ч

0
Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

Свијет

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

1 ч

0
Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

Здравље

Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

1 ч

0

Више из рубрике

Једну грешку многи праве када кувају кафу: Избјегните је и укус ће бити љепши

Савјети

Једну грешку многи праве када кувају кафу: Избјегните је и укус ће бити љепши

19 ч

0
Ако ово урадите бојлер може да вам сачува скоро 250 КМ у џепу

Савјети

Ако ово урадите бојлер може да вам сачува скоро 250 КМ у џепу

21 ч

0
Новогодишња јелка лампице украси

Савјети

Јелку окитите овог датума и 2026. ће вам бити најуспјешнија година до сада

23 ч

0
Провјерени трик за чишћење прозора: Биће чисти за 2 минута без рибања и хемије

Савјети

Провјерени трик за чишћење прозора: Биће чисти за 2 минута без рибања и хемије

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

09

36

Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner