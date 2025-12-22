Јелку окитите овог датума и 2026. ће вам бити најуспјешнија година до сада

Извор:
Агенције
22.12.2025
10:27
Ако не желите да вас у 2026. години прати баксуз, већ срећа, благостање и мир у дому, обратите пажњу на датуме када китите новогодишњу јелку.
Према народним вјеровањима и фенг шуи филозофији, није свеједно ког дана украшавате јелку, јер сваки датум носи посебну енергију.
Вјерује се да правилно изабран дан може привући новац, љубав, здравље и заштиту породице, док погрешан тренутак може донијети стагнацију и проблеме.
Ако сте јелку окитили на овај датум, уочи Светог Николе, вјерује се да ће то донијети просперитет, обиље и сигурност у кућу. Савјет је да поред јелке оставите мали поклон за дјецу или чланове породице, како би се енергија давања умножила. Идеално је за оне који желе више новца и пословне среће у 2025.
Датум који вас штити од проблема и лоше среће.
Ако сте исцрпљени проблемима, стресом и негативном енергијом, вјерује се да је 22. децембар најбољи дан за кићење јелке.
Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској
Овај датум симболизује заштиту дома и породице током цијеле године, стварајући мир и стабилност.
Одличан датум за привлачење богатог рода и успјеха на послу. За оне који имају башту, имање или се баве пољопривредом, вјерује се да јелку треба окитити баш 24. децембра, како би наредна година донијела обиље, добар род и напредак. А за оне који раде, година ће бити успјешна на послу.
Кићење јелке на Божић по грегоријанском календару, према вјеровањима, доноси здравље, породичну хармонију и љубав.
Сматра се једним од најпозитивнијих дана за уношење празничне енергије у дом.
Савршен избор за оне који желе да среде љубавни живот.
Вјерује се да они који јелку оките 28. децембра штите свој дом од несреће, свађа и негативних утицаја.
Овај датум симболизује затварање круга и чување породичног мира.
Идеалан дан за породичну сигурност и духовни мир.
