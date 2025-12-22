Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Аутор:Стеван Лулић
22.12.2025
10:25
Шест особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 21. децембра, догодила у мјесту Радничка Вода код Рогатице.
Међу повријеђенима је и један малољетник који је задобио теже повреде.
"У незгоди су учествовали М.Ј. из Вишеграда која је управљала возилом пежо и М.М.Г. држављанин Бугарске, који је управљао возилом ауди кју", кажу у Полицијској управи Источно Сарајево.
Објашњавају да се тешко повријеђени малољетник налазио у пежо.
Остали су задобили лакше тјелесне повреде.
"О свему обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање кривичног дјела Угрожавање јавног саобраћаја", закључују у полицији.
