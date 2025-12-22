Logo
Large banner

Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Аутор:

Стеван Лулић

22.12.2025

10:25

Коментари:

0
Шест повријеђених, једно малољетно: Нова тешка несрећа у Српској

Шест особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се јуче, 21. децембра, догодила у мјесту Радничка Вода код Рогатице.

Међу повријеђенима је и један малољетник који је задобио теже повреде.

kukuruz

Регион

Убила га дршком од сјекире, тијело оставила у кукурузишту: Испливали нови детаљи

"У незгоди су учествовали М.Ј. из Вишеграда која је управљала возилом пежо и М.М.Г. држављанин Бугарске, који је управљао возилом ауди кју", кажу у Полицијској управи Источно Сарајево.

Објашњавају да се тешко повријеђени малољетник налазио у пежо.

Остали су задобили лакше тјелесне повреде.

Horoskop

Занимљивости

Ова три знака су јача него што ико мисли

"О свему обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је документовање кривичног дјела Угрожавање јавног саобраћаја", закључују у полицији.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Рогатица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђен антракс код краве у Шипову

Друштво

Потврђен антракс код краве у Шипову

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен бивши министар у Црној Гори

2 ч

0
Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту

Србија

Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту

2 ч

0
Јелена Розга забринула објавом

Сцена

Јелена Розга забринула објавом

2 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Хроника

У несрећи код Вишеграда погинула једна особа, саобраћај обустављен

3 ч

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

Хроника

Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

4 ч

0
Жичара

Хроника

Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

4 ч

0
Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

Хроника

Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner