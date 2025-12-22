Logo
Потврђен антракс код краве у Шипову

АТВ

22.12.2025

10:14

Потврђен антракс код краве у Шипову
Фото: Pexel/Leah Newhouse

У мјесту Ступина у општини Шипово данас је потврђен случај антракса код краве, речено је у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић рекао је да су предузете законске и ветеринарским протоколом прописане мјере, те да ће бити предузете и додатне мјере након што се утврде све чињенице на терену.

- На терену дјелују надлежне ветеринарске службе и инспекцијски органи, уз стручни надзор - истакао је Лукић.

Он је апеловао на власнике стоке да пријаве сваку сумњу на болест, да се стриктно придржавају биосигурносних мјера и да не прометују или кољу грла без ветеринарског прегледа и прописане документације.

- Антракс је тешка заразна болест коју изазива бактерија бацилус антракса која ствара споре којима се контаминира земљиште и у којем споре остају по неколико десетина година. Ријеч је о заразном обољењу од којег оболијевају људи. Ризик за ширу јавност је низак уколико се поштују упутства надлежних служби - поручио је Лукић.

Он је додао да ће ресорно министарство наставити да редовно информише јавност о свим релевантним чињеницама и предузетим мјерама с циљем заштите здравља људи и животиња.

