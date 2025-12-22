Logo
Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту

Извор:

Вечерње новости

22.12.2025

10:02

Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту
Фото: Pexels

Почетком јануара 2026. године сви пензионери у Србији требало би да добију пензиони чек увећан за 12 одсто, што значи да ће просјечна пензија бити већа за око 6.000 динара мјесечно.

На годишњем нивоу то представља око 72.000 динара више у односу на садашња примања, преносе "Новости".

Voda

Бања Лука

Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке остају без воде

Ипак, висина повећања разликује се у зависности од категорије пензионера и постојећег износа пензије.

У пракси, повећање ће износити од 2.624 динара за најниже пензије, па све до 30.627 динара за највише.

Најмање повећање за пољопривредне пензионере

Традиционално, пољопривредни пензионери добијају најмање повећање.

Њихова просјечна пензија у јуну износила је 21.786 динара, па ће повећање од 12% донијети додатних 2.624 динара, тако да ће од јануара примати 24.400 динара.

Колико ће добити пензионери са најнижим и највишим пензијама?

Пензионери из категорије запослених, са најнижом пензијом од 27.711 динара, добиће повећање од 3.325 динара, па ће нова пензија износити 31.037 динара.

Десингерица-22122025

Сцена

Десингерица поново правио хаос на наступу: Бријао главу младићу из публике

Са друге стране, они са највишим пензијама, које сада износе 255.231 динар, добиће чак 30.628 динара више.

Њихов јануарски чек биће 285.859 динара.

