Logo
Large banner

Како да препознате проблеме са јетром?

Извор:

Курир

22.12.2025

09:33

Коментари:

0
Како да препознате проблеме са јетром?
Фото: Pixabay

Јетра је један од најважнијих, али и најтиших органа у телу. Често не боли и не шаље јасне сигнале упозорења све док не дође до озбиљнијег оптерећења.

Ипак, одређени симптоми могу да укажу на то да јетра не функционише оптимално, објашњава хепатолог и гастроентеролог др Кавја Дендукури.

" Један од првих знакова који пацијенти често игноришу јесте стални, необјашњив умор. Осећај исцрпљености који не пролази ни послије одмора може да буде знак да јетра не успијева да се избори са метаболичким и детоксикационим процесима у организму", наводи докторка.

Други важан сигнал долази са коже. Сувоћа, свраб, али и честе промјене попут осипа или акни могу да укажу на то да се штетне материје задржавају у организму дуже него што би требало. Како јетра има кључну улогу у пречишћавању крви, проблеми у њеном раду често се прво одражавају управо на кожи.

maska

Друштво

Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

"Трећи показатељ јесу отоци, нарочито ако се јављају ујутру. Отицање ногу, отеченост око очију или у пределу стомака могу да буду знак поремећаја у регулацији течности и метаболизму, у чему јетра има важну улогу", опомиње хепатолог.

Удружни уз хормонски дисбаланс

Др Дендукури посебно наглашава да ови симптоми не би требало да се занемарују код особа које већ имају ПЦОС, хормонске дисбалансе или инсулинску резистенцију, јер јетра директно учествује у регулацији хормона и метаболичком балансу. Када је под дуготрајним стресом, посљедице се не одражавају само на један орган, већ на цијели организам, наводи.

"Рано препознавање ових знакова и правовремена реакција, кроз разговор са љекаром и одговарајуће анализе, могу значајно да утичу на ток проблема и спрече озбиљније посљедице", поручује хепатолог, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

jetra

simptomi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

Друштво

Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

3 ч

0
Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

Свијет

Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

3 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

У току јавна расправа о градњи прве нуклеарке у Хрватској, двије локације у игри

3 ч

0
Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине

Економија

Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине

3 ч

0

Више из рубрике

Јована је прва Српкиња која ће примити руску вакцину против рака: За лијечење јој недостаје 65.000 евра

Здравље

Јована је прва Српкиња која ће примити руску вакцину против рака: За лијечење јој недостаје 65.000 евра

3 ч

0
Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана

Здравље

Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана

4 ч

0
Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

Здравље

Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

16 ч

0
Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

Здравље

Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner