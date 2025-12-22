Како да препознате проблеме са јетром?

Извор:
Курир
22.12.2025
09:33
Јетра је један од најважнијих, али и најтиших органа у телу. Често не боли и не шаље јасне сигнале упозорења све док не дође до озбиљнијег оптерећења.
Ипак, одређени симптоми могу да укажу на то да јетра не функционише оптимално, објашњава хепатолог и гастроентеролог др Кавја Дендукури.
" Један од првих знакова који пацијенти често игноришу јесте стални, необјашњив умор. Осећај исцрпљености који не пролази ни послије одмора може да буде знак да јетра не успијева да се избори са метаболичким и детоксикационим процесима у организму", наводи докторка.
Други важан сигнал долази са коже. Сувоћа, свраб, али и честе промјене попут осипа или акни могу да укажу на то да се штетне материје задржавају у организму дуже него што би требало. Како јетра има кључну улогу у пречишћавању крви, проблеми у њеном раду често се прво одражавају управо на кожи.
"Трећи показатељ јесу отоци, нарочито ако се јављају ујутру. Отицање ногу, отеченост око очију или у пределу стомака могу да буду знак поремећаја у регулацији течности и метаболизму, у чему јетра има важну улогу", опомиње хепатолог.
Удружни уз хормонски дисбаланс
Др Дендукури посебно наглашава да ови симптоми не би требало да се занемарују код особа које већ имају ПЦОС, хормонске дисбалансе или инсулинску резистенцију, јер јетра директно учествује у регулацији хормона и метаболичком балансу. Када је под дуготрајним стресом, посљедице се не одражавају само на један орган, већ на цијели организам, наводи.
"Рано препознавање ових знакова и правовремена реакција, кроз разговор са љекаром и одговарајуће анализе, могу значајно да утичу на ток проблема и спрече озбиљније посљедице", поручује хепатолог, преноси Курир.
