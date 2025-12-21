Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

21.12.2025
20:08
Коментари:0
Ако се питате да ли је у реду да дан започнете сланином и чварцима – одговор је: може, али не у свакој ситуацији.
Докторица Снежана Басић каже да оваква храна није забрањена, али да захтијева мало више промишљености него што мислимо. Није ствар у томе да ли је масно, већ да ли твоје тијело зна шта да ради с тим горивом.
Докторица наглашава да овакви оброци имају смисла ако су дио шире слике – ако знаш да ћеш бити физички активна, ако их комбинујеш са поврћем, ако не претјераш. Сланина и чварци нису за сваки дан, али нису ни за избацивање. Имају своју улогу, само је треба препознати, преноси Еспресо.
Занимљиво је да многи људи мисле да су овакви доручци „забрањени“ или „нездрави“, а заправо је кључ у балансу.
Да ли дјеца смију да једу сланину и чварке?
У малим количинама, уз поврће и интегрални хљеб – да.
Да ли су чварци бољи од сланине?
Зависи од припреме – домаћи чварци без додатака су често бољи избор.
Колико пута недјељно их смијемо јести?
1–2 пута недјељно, ако сте активни и здрави.
Да ли су бољи за доручак или вечеру?
Доручак – тијело тада најбоље користи масти као енергију.
