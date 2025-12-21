Logo
Large banner

Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

21.12.2025

20:08

Коментари:

0
Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак
Фото: Pixabay

Ако се питате да ли је у реду да дан започнете сланином и чварцима – одговор је: може, али не у свакој ситуацији.

Докторица Снежана Басић каже да оваква храна није забрањена, али да захтијева мало више промишљености него што мислимо. Није ствар у томе да ли је масно, већ да ли твоје тијело зна шта да ради с тим горивом.

Докторица наглашава да овакви оброци имају смисла ако су дио шире слике – ако знаш да ћеш бити физички активна, ако их комбинујеш са поврћем, ако не претјераш. Сланина и чварци нису за сваки дан, али нису ни за избацивање. Имају своју улогу, само је треба препознати, преноси Еспресо.

Занимљиво је да многи људи мисле да су овакви доручци „забрањени“ или „нездрави“, а заправо је кључ у балансу.

Најчешћа питања

Да ли д‌јеца смију да једу сланину и чварке?

У малим количинама, уз поврће и интегрални хљеб – да.

Да ли су чварци бољи од сланине?

Зависи од припреме – домаћи чварци без додатака су често бољи избор.

Колико пута нед‌јељно их смијемо јести?

1–2 пута нед‌јељно, ако сте активни и здрави.

Да ли су бољи за доручак или вечеру?

Доручак – тијело тада најбоље користи масти као енергију.

Подијели:

Тагови:

Slanina

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

Здравље

Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

2 д

0
Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Здравље

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

2 д

0
Празнична трпеза

Здравље

Како обуздати преједање на предстојећим празницима: Ово су најважнија правила

2 д

0
Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

Здравље

Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

54

Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

20

49

Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

20

47

Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже

20

39

Централне вијести, 21.12.2025.

20

24

Путин: Све више земаља жели сарадњу са ЕАЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner