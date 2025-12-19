Logo
Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

Извор:

Телеграф

19.12.2025

11:43

Коментари:

0
Фото: АТВ

Државни инспекторат у Хрватској послао је обавjештење о повлачењу из продаје више врста хљеба.

Из продаје се повлачи чак шест различитих паковања хљеба продужене свјежине произвођача Млинар. Из предострожности се опозива паковани хљеб продужене свјежине сљедећих назива:

10265 ЧИА ХЉЕБ ПАК 400 г – бар-код: 3858889894039

10319 ЧИА ХЉЕБ ПАК ПЛ 400 г – бар-код: 3856028410720

10262 ХЕЉДИН ХЉЕБ ПАК 450 г – бар-код: 3858889894008

10318 ХЕЉДИН ХЉЕБ ПАК ПЛ 450 г – бар-код: 3856028410768

10293 ФИТ ХЉЕБ ПАК 420 г – бар-код: 3856028400967

10320 ФИТ ХЉЕБ ПАК ПЛ 420 г – бар-код: 3856028410744

Повлаче се производи са роковима трајања:

18. 12. 2025., 19. 12. 2025., 21. 12. 2025., 22. 12. 2025., 23. 12. 2025. и 24. 12. 2025.,

због могуће присутности страног тијела у производима (металног поријекла).

Како је наведено, производи нису у складу са Уредбом (ЕЗ) 178/2002 о општим начелима и условима закона о храни и поступцима у области безбједности хране.

Подаци о произвођачу:

МЛИНАР пекарска индустрија д.о.о., Загреб

Обавјештење се односи искључиво на производе са претходно наведеним подацима.

Такође се наводи да су наведени производи пласирани искључиво путем велепродајних партнера (трговачких ланаца) и да нису доступни у Млинар малопродајним објектима.

Да ли се ови производи налазе у продаји у Србији?

Према доступном саопштењу, нема потврде да су спорни производи дистрибуирани на тржишту Србије. Наводи се да су производи пласирани путем велепродајних партнера, али није прецизирано да ли се то односи и на извоз у Србију.

Препорука потрошачима у Србији:

Ако сте ове производе купили у домаћим трговинским ланцима, провјерите бар-код и рок трајања, а у случају подударности обратите се продавцу или увознику ради повраћаја или додатних информација. За сада не постоји званично упозорење српских институција да су ови производи присутни на домаћем тржишту.

(Телеграф Бизнис)

