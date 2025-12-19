Logo
Да ли нам пријети зараза? Потврђена два смртна случаја обољелих од грипа

Број обољелих од грипа у Хрватској расте великом брзином, а потврђена су и два смртна случаја повезана с грипом и његовим компликацијама, саопштили су из Хрватског завода за јавно здравство (ХЗЈЗ) и истакли да је бесплатна вакцина сада доступна свима, а не само ризичним групама.

Број пријава расте неуобичајено брзо у посљедње три недјеље, што је посљедица ранијег почетка сезонске циркулације вируса. У посљедњој недјељи новембра пријављен је 1.271 случај, у првој недјељи децембра забиљежена су 3.383 нова случаја, а само прошле недјеље 7.251 нови случај. До прошле недјеље укупно је стигло 14.342 пријаве обољелих од грипа.

Највише заражених је међу децом предшколског и школског узраста, док је учесталост најмања код особа старијих од 65 година, показују подаци ХЗЈЗ-а.

Инфузија болница доктор

Свијет

Здравствена служба упозорила: Вирус напунио болнице

Сад у болници 353 људи, прошле године само 23

У Хрватској се ове сезоне биљежи знатно ранији и снажнији пораст грипа у односу на претходних десет година – од октобра је забиљежено 14.342 случаја грипа, док их је прошле сезоне у истом периоду било свега 292.

Расте и број тешких облика болести: на болничко лечење примљена су 353 пацијента, укључујући 14 на интензивној њези, док су прошле године у истом периоду биле забиљежене само 23 хоспитализације и двије на интензивној њези.

Сезону прати и пораст смртности у ризичним групама, међу старијима и хроничним болесницима, код којих грип често доводи до компликација попут упале плућа или сепсе. До сада су пријављена два смртна случаја повезана с грипом.

У посљедњој недјељи чак 50 одсто лабораторијских узорака било је позитивно, а доминантни су вируси типа А, укључујући подтипове А/Х1Н1пдм09 и А/Х3.

Из ХЗЈЗ-а су саопштили да је за ову сезону набављена тровалентна инактивисана вакцина против грипа која је, као и раније, бесплатна за све особе са повећаним ризиком од тежег облика болести и компликација. Такође су навели да су недавно добили одобрење Министарства здравља и ХЗЗО-а да се постојећа вакцина може бесплатно понудити и особама које не припадају ризичним групама.

Gripa toplomjer

Друштво

У Србији се повећава број обољелих од грипа: У циркулацији четири типа вируса

Истакли су да „и даље има смисла вакцинисати се“ и позвали грађане да се о доступности вакцине информишу код свог изабраног лекара или у заводима за јавно здравље.

Тренд у Хрватској прати и ситуацију у остатку Европе, гдје је сезона грипа почела око четири недјеље раније него иначе, према подацима Свјетске здравствене организације.

У најмање 27 европских земаља активност грипа достигла је високе или веома високе нивое. Свуда је доминантан вирус типа А, укључујући варијанту А(Х3Н2) суб-клада К, која чини велики удио потврђених случајева. СЗО позива на вакцинацију и опрез у сезони наглог пораста циркулације вируса.

Ptica

Регион

Високопатогени птичји грип потврђен у Словенији

Стручњаци истичу да нови сојеви не морају нужно изазивати теже облике болести, али да ранији почетак сезоне и већи број случајева повећавају ризик од компликација и додатно оптерећују здравствене системе током зимских мјесеци.

Кашаљ, температура 38, 5 која никако да спадне, малаксалост која траје већ други дан.. овим ријечима за Телеграф.рс. су у претходним данима мајке описивале стање своје дјеце.

По чекаоницама код љекара може се видјети да су школе готово преполовљене.

Савјет је да се на вријеме вакцинише против грипа, а тај вирус је свакако потребно одлежати и не ићи у колектив како се даље не би ширио, преноси Телеграф.

