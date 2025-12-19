Logo
Бред добио правну битку против Анђелине: Џоли мора да преда суду приватне поруке

Извор:

Кликс

19.12.2025

09:22

Бред добио правну битку против Анђелине: Џоли мора да преда суду приватне поруке

Бред Пит је постигао још једну побједу у својој дугогодишњој правној бици са бившом супругом Анђелином Џоли око француске винарије Шато Миравал.

Према америчким медијима, судија у Лос Анђелесу је наредио Џоли да преда приватне, претходно нередиговане поруке везане за правну битку.

Према судским документима, пресуда је донијета у сриједу, 17. децембра, када је суд одобрио Питов захтјев за принудно откривање доказа.

64b4e8200e297 bred pit

Свијет

Лажни Бред Пит завео па опељешио пензионерку

Као резултат тога, Џоли је била обавезна да преда нередиговане верзије одређених комуникација које нису биле упућене адвокатима, а које је претходно ускратила позивајући се на заштиту повјерљивих комуникација.

У судској одлуци се наводи да Џоли мора да преда нередиговане комуникације размијењене између особа које нису адвокати у року од 45 дана, које се односе на 22 документа наведена у њеној изјави о привилегијама од 14. фебруара 2025. године.

Извор близак случају рекао је да Питов правни тим вјерује да би имејлови могли да докажу да Џоли није била искрена од почетка о својим правим намјерама приликом продаје свог удјела у винарији.

С друге стране, адвокат Џолине Пол Мерфи изразио је незадовољство одлуком суда. У саопштењу је навео да су разочарани тумачењем калифорнијског закона о привилегијама од стране суда, тврдећи да пресуда крши Џолино право на праведно суђење и да је наставак вишегодишњих покушаја Бреда Пита да је узнемирава и контролише. Такође је најавио жалбу на одлуку.

andjelina i bred

Сцена

Пар који Холивуд никад није преболио: О њиховом љубавном троуглу се још пише

Пит је поднио тужбу против Џолине 2022. године, тврдећи да је продала свој удио у Миравалу компанији Тенуте дел Мондо, винској дивизији Столи групе, упркос наводном претходном договору да ниједна страна не може продати свој удио без сагласности друге стране. Џоли је негирала тврдње и одговорила контратужбом, оптужујући Пита да води осветнички рат против ње.

Адвокати Анђелине Џоли такође су тврдили да је Пит одбио да откупи њен удио јер није жељела да потпише споразум о неоткривању информација, за који тврде да је осмишљен да је примора да ћути о наводном злостављању током лета приватним авионом 2016. године. Након истраге, власти нису подигле оптужницу против Пит, а Џоли није подигла оптужницу у то вријеме.

Према недавним судским документима, Пит је тужио Џоли за 35 милиона долара одштете након што је продала свој удио у винарији 2021. године.

64b4e8200e297 bred pit

Сцена

Бред Пит непрепознатљив на снимању новог филма

Његов правни тим је 29. октобра поднио низ комуникација као доказ, укључујући имејл из новембра 2023. у којем су Џолини адвокати одговорили на тужбу, напомињући да Пит сноси терет да сам изради документа док тражи милионе одштете.

Додатне комуникације такође наводе да Пит тражи одштету за наводну штету нанесену Мираваловом послу, док Џолинин тим истиче његово одбијање да пружи документа у вези са оним што тврде да је четворогодишњи споразум о неоткривању информација који се односи на његово понашање.

Подсјећања ради, развод је окончан у децембру 2024. године, након што је Џоли првобитно поднијела захтјев за развод у септембру 2016. године, преноси Кликс.

Bred Pit

Anđelina Džoli

Коментари (0)
