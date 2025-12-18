Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

Извор:
Прича о Силвани Стојановић и Љубиши Стојановићу Луису започела је тихо, готово филмски, у тренутку када су обоје у себи носили исте, неизговорене жеље.
Умјетника аутентичног израза и 19 година млађу Бањалучанку спојила је судбина, иста она која их је 10 година послије рођења њиховог старијег сина раздвојила на суров начин.
Луисова смрт прекинула је њихову причу на овом свијету, али није угасила љубав. Силвана је остала сама са дјецом, суочена са болом, немаштином и тешким животним изазовима, али и са одговорношћу да настави даље.
Најтеже јој је било да каже дјеци да су остала без оца, јер ни сама ту информацију није могла да прихвати.
Иако је цијелог живота вриједно радила, одједном је све стало.
Самохрана мајка требало је да прехрани дјецу и изведе их на прави пут, а сиромаштво је свом снагом грунуло у њихов дом.
"У једном тренутку морала сам да прихватим сазнање да сам ја социјални случај. Да имам троје дјеце и да ја ујутру немам динара да им купим хљеб и млијеко. Тражила сам помоћ, не очекујући да ће ми сви изаћи у сусрет, нити сам се икада љутила на оне који ми нису помогли. Борила сам се и 2015. године успјела да поново отворим вртић. Требало је много снаге, много стрпљења и борбе, али да се то није десило данас не бих била оваква каква јесам", наводи Силвана, преноси "Курир".
Својој дјеци дала је најбољи пример како се излази из великих животних искушења.
Данас, Силвана је успјешна предузетница, поносна мајка, жена која не престаје да ради на себи и која свједочи да нас најтежи животни тренуци обликују једнако као и они најљепши.
Подсјетимо, Силвана је недавно истакла, гостујући у "Сценирању", да ју је необичан осјећај обузео када је погинуо пјевач Дарко Радовановић, свега четрдесет дана прије њеног супруга.
"Одлазак Дарка је био 40 дана прије његовог удеса. Ми смо се сви потресли. Толико сам била потресена да сам читала интервјуе и текстове о том догађају. Мислила сам у себи како је сад тој жени, том дјетету... Била је то као нека припрема, нешто што ми није било својствено. Дарко је сахрањен у Сремској Митровици, а Љубиша је толико журио да се врати са наступа да оде на сахрану. Имао је потребу да пјева у његову част. То нам је била чудна ситуација, а такве се памте", испричала је Силвана.
Открила је да је, након његове смрти, када успава дјецу, често ишла у његову музичку собу и тамо плакала:
"О том периоду, непосредно послије несреће, сјећам се као у неким фрагментима. Дешавало ми се, када успавам дјецу, да одем у његову музичку собу. Имао је гаражни простор у којем је држао све, од гардеробе до свих ствари које су му биле драге. Када знам да ми дјеца спавају, ја се тамо затворим, само сам тамо могла да дам одушка и да исканалишем емоцију. Сједим, плачем и опуштам емоцију бола и туге уз његове пјесме. Пред дјецом нисам смјела да плачем. Кад год ми се десило да заплачем пред њима, сви су почели да роне сузе", испричала је.
Њен однос са Мајом, кћерком пјевача из другог брака је по свему судећи сложен и није баш типичан за релацију маћеха – пасторка.
"Имале смо ми баш дуге разговоре, кад је била у неким фазама. Некад ми је баш важно када ми каже нешто. Отвара ми неке нове хоризонте када поразговарамо. Чак и са дјецом мојом. Они сарађују, пишу пјесме, све лијепо функционише. Могуће је да би можда тај однос био другачији да је Љубиша жив, то питање је сад мало тешко за одговорити", рекла је она недавно.
