''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Из Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" поручили су поводом 9. јануара - Дана Републике, да је насушна потреба изборити се за обнављање јединства, слободарског и патриотског духа и подржати оне политичке опције које се истински боре за очување Српске.
"Оставимо страначке и личне нетрпељивости за нека мирнија времена и подржимо политичке опције које се истински боре за очување за опстанак Републике Српске, а које су данас доминатне у партијама владајуће коалиције", наводи се у саопштењу ове асоцијације.
Истакли су да је 9. јануар празник над празницима за оне који су стварали Републику Српску и заједно са Војском, полицијом и национално освијешћеним народом одбранили у рату који је наметнут.
"И није случајно изабран дан када славимо првомученика Светог Стефана који је пострадао због свога херојства и вјере у хришћанство. А то је била и остала суштина нашег српског православног бића", навели су из Асоцијације.
Они су подсјетили да су тог 9. јануара 1992. године један другоме руке пружили теисти и атеисти, "партизани и четници", урбани и рурални Срби, сви окупљени у Скупштини српског народа у БиХ и јединствено донијели одлуку о оснивању Републике Српске.
Та одлука, додали су, била је историјска јер је донијета у предвечерје трагичног сукоба у БиХ.
"Оснивањем своје слободне и демократске државе у пуном институционалном капацитету предуприједили смо понављање вјековне несрећне судбине српског народа на овим просторима. Ово је потребно да знају младе генерације чији су се очеви жртвовали за одбрану Републике Српске", наводи се у саопштењу.
"Ствараоци Републике Српске" оцијенили су да су и данас тешка времена и да је Република Српска од Дејтона мета глобалистичког Запада и босанских унитариста.
"Ни једни, а ни други неће нас поштедјети нестанка. И једним и другима смо `трн у оку`", упозорили су из Асоцијације.
Зато је, кажу, насушна потреба изборити се, да се обнови јединство, слободарски и патриотски дух који је показан прије 30 и више година.
Они су изразили увјерење да и у странкама опозиције има оних који су спремни да одбаце инострани протекторат и буду на правој страни историје.
"Ова година, која ће бити препуна искушења, показаће да ли смо сви достојни подвига који су почетком деведесетих година прошлог вијека извели први српски посланици, чланови прве Владе, наши војници и полицајци, коначно наш национално освијешћени и храбри српски народ. Створили смо и одбранили Републику Српску и наша огњишта", поручили су "Ствараоци Републике Српске".
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
