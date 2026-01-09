Logo
Руске снаге одговориле на напад на Путинову резиденцију: Употријебиле "орешник"

Извор:

Sputnjik

09.01.2026

07:42

Руске снаге одговориле на напад на Путинову резиденцију: Употријебиле "орешник"
Фото: screenshot / x

Руске оружане снаге су, као одговор на напад Кијева на резиденцију предсједника Русије Владимира Путина, извеле масовни удар ракетним системом „орешник“ на критично важне објекте у Украјини, саопштило је Министарство одбране Русије.

„Синоћ је, као одговор на терористички напад кијевског режима на резиденцију предсједника Руске Федерације у Новгородској области 29. децембра 2025. године, изведен масовни удар високопрецизним оружјем великог домета копненог и поморског базирања по критично важним објектима на територији Украјине“, наводи се у саопштењу.

Како је наведено, циљеви напада су постигнути, а погођени су објекти производње беспилотних летјелица који су коришћени током терористичког напада, као и енергетска инфраструктура која обезбјеђује рад војно-индустријског комплекса Украјине“, додали су у руском војном ресору.

„Сви терористички поступци са стране криминалног украјинског режима ни убудуће неће остати без одговора“, саопштило је Министарство одбране Русије, преноси Спутњик.

Орешник

Русија

Владимир Путин

