Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

Поводом обиљежавања Дана Републике Српске, 9. јануара 2026. године, биће обустављен саобраћај на више улица у Бањалуци.
Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће саобраћај бити обустављен у периоду од 7:00 часова.
Улице у којима ће бити обустављен саобраћај:
- Улица краља Петра I Карађорђевића (од Алеје Светог Саве до Булевара цара Душана) – обустава од 7:00 часова.
- Улица Милана Тепића (од раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом) – обустава од 7:00 часова.
- Улица Марије Бурсаћ (од раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом) – обустава од 7:00 часова.
- Видовданска улица (од Улице Милана Тепића до Улице Првог крајишког корпуса) – обустава од 7:00 часова.
- Улица краља Петра I Карађорђевића (од раскрснице са Алејом Светог Саве до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника) – обустава од 7:00 часова.
- Книнска улица (од раскрснице са Улицом Милана Тепића до раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ) – обустава од 7:00 часова.
- Алеја светог Саве (од раскрснице са Улицом Владике Платона до раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића) – обустава од 7:00 часова.
- Улица Вука Караџића (од раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића до раскрснице са Видовданском) – обустава од 7:00 часова.
- Улица Др Младена Стојановића (од раскрснице са Улицом Олимпијских побједника до раскрснице са Улицом Триве Амелице) – обустава од 7:00 часова.
- Улица Олимпијских побједника (од раскрснице са Гундулићевом улицом до раскрснице са Улицом Првог крајишког корпуса) – обустава од 7:00 часова.
- Булевар цара Душана (од раскрснице са Книнском улицом (кроз кружни ток) до Улице Теодора Колокотрониса) – обустава од 7:00 часова.
Преусмјеравање јавног превоза:
- на линијама 9б и 14 б аутобуси ће из Гундулићеве улице бити преусмјерени право Гундулићевом, десно Улицом Олимпијских побједника, Булеваром српске војске и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- на линији 7 аутобуси се из Улице Ранка Шипке са Паприковца преусмјеравају десно на Западни транзит, затим десно у Солунску улицу и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- на линији 13П аутобуси ће из Улице Крајишких бригада бити преусмјерени и кретаће се Омладинском улицом, Солунском, Исаије Митровића, на мост Патре и даље регистрованом трасом, у повратку истом трасом обрнутим редослиједом.
- на линији 17А аутобуси са Ребровачког моста биће преусмјерени и кретаће се Источним транзитом, Улицом Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- на линији 19 аутобус из смјера сјевера саобраћа Улицом Крајишких бригада до кружног тока са Карађорђевом улицом и назад,
- на линији 20 (не саобраћа празником) аутобуси ће бити преусмјерени са Паприковца улицама Крајишких бригада, Триве Амелице и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- на линији 17 аутобуси са моста Патре биће преусмјерени и кретаће се Улицом Исаије Митровића, Солунском, десно Омладинском и даље регистрованом трасом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија 14 креће од Улице Југ Богдана, Српских устаника, Рајка Боснића, Ђеде Кецмановића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар војводе Живојина Мишића, Гавре Вучковића, десно Булевар војводе Степе Степановића, десно у Улицу цара Лазара преко моста Патре до кружног тока и назад кроз Улицу цара Лазара, Булевар војводе Степе Степановића, Мајке Југовић до Југ Богдана.
- За вријеме трајања обуставе саобраћаја аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћаће само до паркинга „Малта“.
Одјељење за саобраћај и путеве позива све учеснике у саобраћају на додатни опрез и разумијевање због привремених промјена у саобраћају, као и на пажљиво праћење упутстава која ће бити доступна на терену. Овај корак је неопходан за сигурно и успјешно одржавање прославе Дана Републике Српске у Бањалуци.