Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље

09.01.2026

07:16

Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље
Фото: Unsplash

Обилна киша, јаки вјетрови и снијег погодили су јуче дијелове Велике Британије, док је олуја Горети узроковала поремећаје у саобраћају, а на снази су црвени и жути метеоаларм широм земље.

Олуја Горети донијела је 30 центиметара снијега, као и вјетрове до 160 км/х на брдима и обалним подручјима.

СПЦ

Друштво

Данас је Свети Стефан: Вјерује се да жене треба да ураде ово

Жута временска упозорења издата су широм Велике Британије, а очекује се да ће олуја Горети донијети потенцијалну опасност по животе у дијеловима земље.

Метеоролошки завод накнадно је издао ријетко црвено упозорење на опасне, олујне вјетрове.

Аеродром у Бирмингхаму обуставио је рад због обилних сњежних падавина.

Снијег затрпао жену-09012026

Свијет

Снијег пао са зграде и убио дјевојку: Пролазници покушали да јој помогну, па једва извукли живу главу

Националне аутоцесте издале су жуто упозорење на снијег у западном и источном Мидландсу.

Жељезнички саобраћај је такође погођен, а Еуростар упозорава да се путници на линијама до и од лондонске станице Ст. Панцрас вјероватно могу суочити с кашњењима и отказивањем летова.

Велика Британија

snježna oluja

