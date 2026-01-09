Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље

09.01.2026
07:16
Обилна киша, јаки вјетрови и снијег погодили су јуче дијелове Велике Британије, док је олуја Горети узроковала поремећаје у саобраћају, а на снази су црвени и жути метеоаларм широм земље.
Олуја Горети донијела је 30 центиметара снијега, као и вјетрове до 160 км/х на брдима и обалним подручјима.
Жута временска упозорења издата су широм Велике Британије, а очекује се да ће олуја Горети донијети потенцијалну опасност по животе у дијеловима земље.
Метеоролошки завод накнадно је издао ријетко црвено упозорење на опасне, олујне вјетрове.
Аеродром у Бирмингхаму обуставио је рад због обилних сњежних падавина.
Националне аутоцесте издале су жуто упозорење на снијег у западном и источном Мидландсу.
Жељезнички саобраћај је такође погођен, а Еуростар упозорава да се путници на линијама до и од лондонске станице Ст. Панцрас вјероватно могу суочити с кашњењима и отказивањем летова.
