У овој земљи пада највише снијега на свијету,: Наноси су виши од кућа

08.01.2026

21:37

У овој земљи пада највише снијега на свијету,: Наноси су виши од кућа
Фото: Paolo Sanchez/Pexels

Знате ли да се Јапан сматра најсњежнијом земљом на свијету?

Према неким статистикама Accuweathera, чак три јапанска града с више од 100.000 становника предњаче на листи најсњежнијих мјеста на свијету те су далеко испред Канаде, Русије, Норвешке и других традиционалних сњежних дестинација.

Aomori у Јапану сматра се градом с највише сњежних падавина на свијету – у главном граду префектуре Аомори те на највећем јапанском острву сваке године у просјеку падне 7,9 метара снијега.

Дебели сњежни покривач прекрива улице тог града од новембра до априла сваке године – тротоари су закрчени високим наносима снијега и леда те постају све виши и виши како грталице пролазе да би очистиле пут.

С великим наносима снијега сваке се године бори и Sapporo. У највећем граду острва Hokkaido у просјеку падне 4,85 метара снијега, па не чуди што је он домаћин познатог зимског фестивала Yuki Matsuri а у склопу којег су изложене монументалне скулптуре од снијега и леда.

Мноштво снијега падне и у Toyami на обали Јапанског мора – у просјеку 3,6 метара годишње.

Метеоролози истичу да у Јапану пада пуно снијега због јединственог споја специфичне климе, мора и планина. Хладан ваздух из Сибира током зиме се премјешта према истоку и прелази преко Јапанског мора.

Како је оно топлије од ваздуха, долази до стварања облака који се "сударају" с планинама, ваздух се хлади, а влага се претвара у снијег. Снијег овд‌је знати падати данима без престанка.

Поврх свега, Јапан држи и свјетски рекорд за највећу дубину снијега. Чак 11,82 метара снијега пало је на планину Ибуки у фебруару 1927. године – рекорд је то који није срушен већ готово сто година, преноси Пун куфер.

