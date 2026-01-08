Стефан који је страдао у ноћном клубу у Швајцарској биће сахрањен у Србији

Извор:
Тијело Стефана Ивановића (30) биће допремљено из Швајцарске у Србију, а сахрана је заказана за суботу када ће га на вјечни починак испратити породица и пријатељи на сеоском гробљу код Љига.
Стефан Ивановић, радник обезбјеђења бара “Ле Цонстеллатион” на скијалишту у Швајцарској, подсјетимо, трагично је настрадао у новогодишњој ноћи када је избио пожар. Данима се Србин водио као нестао, а онда је стигла стравична вијест да је Стефан настрадао спашавајући храбро госте локала. Несебично је Стефан неколико пута улазио у запаљени бар и износио махом омладину, али се у једном тренутку заглавио и његово тијело пронађено је након увиђаја.
Идентификован је помоћу ДНК који је раније швајцарској полицији дала породица Ивановић.
– Тијело нашег Стефана Ивановића сваког часа би требало да буде допремљено из Швајцарске у Србију гдје ће бити сахрањен у родном селу Јајчић код Љига. Сви смо неизмјерно и тужни и поносни на нашег Стефија који је и овог пута показао да је велики херој – каже пријатељ настрадалог Србина.
– У питању је истински херој! Без трунке размишљања док су сви бјежали, враћао се неколико пута у ватру која је гутала све пред собом из извлачио младиће и дјевојке. Није нам још познато да ли се угушио или је можда пао неки терет на њега, али остао је заглављен у запаљеном бару. Данима смо трагали за њим и нисмо губили наду да ће бити добро, нажалост дошла је лоша вијест. Стефан је једна од 40 жртава пожара у бару – додао је он.
Породица Ивановић, према његовим ријечима, неутјешна је због губитка који никада неће моћи да преболе. Он је био њихов миљеник, чистог, доброг и отвореног срца. Пријатељ страдалог навео је да ће чувати успомену на њега, јер је то најмање што могу да ураде.
Досадашња истрага је утврдила да је до пожара највјероватније дошло након што се запалио плафон када је пиротехника, тачније прскалице на боцама, захватила тај дио бара. Пожар се муњевитом брзином проширио, сцене које су услиједиле биле су језиве. Исход – катастрофалан, 40 особа је преминуло, од којих је најмлађа жртва дјевојчица од 14 година, док је 119 гостију клуба тешко повријеђено.
Истрага поводом незапамћене трагедије на познатом швајцарском скијалишту покренута је против власника бара, односно француског брачног пара који више од десет година руководе локалом.
Њима се на терет ставља да су починили кривична дјела убиство из нехата и покушај убиства из нехата.
