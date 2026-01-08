Logo
Веома риједак призор: Снијег у овој држави након 25 година

08.01.2026

19:19

Коментари:

0
СНије у Мароку након 25 година
Фото: Screenshot

Град Оујда на истоку Марока пробудио се јутрос под снијегом, у призору који становници нису видјели готово 25 година.

Улице и тргови овог града осванули су прекривени бијелим покривачем, што је изазвало изненађење и бројна питања о узроцима овако ријетке зимске појаве у овом дијелу земље.

Метеоролошки стручњаци наводе да је сњежне падавине узроковао снажан циклон који је захватио Мароко, праћен продором веома хладне зрачне масе. Према објашњењу стручњака из Arab Weathera, температуре су се спустиле готово до нуле чак и у нижим предјелима, што је омогућило да се сњежне пахуље задрже на тлу без топљења.

Додатни фактор била је географска позиција Оујде, која је отворена према хладним сјеверним и источним вјетровима, због чега су падавине умјесто кише прешле у снијег. Снијег је почео падати у уторак навече, а у самом центру града формирао се слој дебљине око два центиметра.

У околним подручјима, укључујући села Тинисан и Тоуиссит, забиљежене су знатно обилније сњежне падавине, с висином снијега између седам и десет центиметара. Иако је хладни вал донио ниске температуре, становници су с одушевљењем дочекали ову ријетку појаву.

Грађани истичу да им је снијег, упркос хладноћи, донио посебну радост те да ове падавине представљају добру вијест за водне резерве и оживљавање пољопривредне сезоне у регији.

Тагови:

Maroko

Снијег

Коментари (0)
