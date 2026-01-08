Веома риједак призор: Снијег у овој држави након 25 година

08.01.2026
19:19
Коментари:0
Град Оујда на истоку Марока пробудио се јутрос под снијегом, у призору који становници нису видјели готово 25 година.
Улице и тргови овог града осванули су прекривени бијелим покривачем, што је изазвало изненађење и бројна питања о узроцима овако ријетке зимске појаве у овом дијелу земље.
Градови и општине
У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске
Метеоролошки стручњаци наводе да је сњежне падавине узроковао снажан циклон који је захватио Мароко, праћен продором веома хладне зрачне масе. Према објашњењу стручњака из Arab Weathera, температуре су се спустиле готово до нуле чак и у нижим предјелима, што је омогућило да се сњежне пахуље задрже на тлу без топљења.
Додатни фактор била је географска позиција Оујде, која је отворена према хладним сјеверним и источним вјетровима, због чега су падавине умјесто кише прешле у снијег. Снијег је почео падати у уторак навече, а у самом центру града формирао се слој дебљине око два центиметра.
У околним подручјима, укључујући села Тинисан и Тоуиссит, забиљежене су знатно обилније сњежне падавине, с висином снијега између седам и десет центиметара. Иако је хладни вал донио ниске температуре, становници су с одушевљењем дочекали ову ријетку појаву.
Друштво
Дужа задржавања на једном граничном прелазу
Грађани истичу да им је снијег, упркос хладноћи, донио посебну радост те да ове падавине представљају добру вијест за водне резерве и оживљавање пољопривредне сезоне у регији.
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Бања Лука
2 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму