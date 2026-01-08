Logo
Дужа задржавања на једном граничном прелазу

Извор:

АТВ

08.01.2026

19:07

Гужва на граничном прелазу Градина
Фото: АМС РС

Фреквенција возила појачана је на граничном прелазу Доња Градина на излазу из БиХ према Хрватској, док на осталим прелазима здржавања нису дужа од пола сата, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић забрањен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере.

владо глигорић

Бања Лука

Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

У Републици Српској на коловозима мјестимично има снијега и поледице.

Из АМС-а су упозорили на опасност од оборених стабала, а посебно скрећу пажњу на све дионице у вишим, планинским предјелима и преко превоја гдје је за теретна возила са приколицом и шлепере обавезна употреба ланаца.

Тагови:

Гранични прелаз

АМС РС

