Дужа задржавања на једном граничном прелазу

Фреквенција возила појачана је на граничном прелазу Доња Градина на излазу из БиХ према Хрватској, док на осталим прелазима здржавања нису дужа од пола сата, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић забрањен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере.
У Републици Српској на коловозима мјестимично има снијега и поледице.
Из АМС-а су упозорили на опасност од оборених стабала, а посебно скрећу пажњу на све дионице у вишим, планинским предјелима и преко превоја гдје је за теретна возила са приколицом и шлепере обавезна употреба ланаца.
