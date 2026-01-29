Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

Извор:
29.01.2026
22:53
Мурис Ц. (45), оптужен за убиство Аднана Асића 2022. године, појавио се данас пред Окружним судом у Бланчарстауну гдје му је уручена тзв. „књига доказа“ пред његово предстојеће суђење.
Суткиња Аине Кленси га је упутила на Централни кривични суд, гдје ће му и бити суђено.
Подсјетимо, Мурис Ц. је оптужен да је убио Аднана Асића (60) у Олд Наван Роад-у, 22. октобра 2022. године. Преминули, који је у Ирској живио више од 30 година, тешко је повријеђен у раним јутарњим часовима. Асић је наводно присуствовао догађају у области “Blanchardstown Shopping Центре” и отишао убрзо нешто послије 2.15 ујутру кући.
Пронађен је са тешким повредама и убрзо је проглашен мртвим у болници “Connolly Мемориал”. Ирска полиција покренула је истрагу убиства, 7. јануара 2025. један мушкарац је испитан, али је пуштен без оптужнице, док је припреман предмет за Дирекцију за јавно тужилаштво (DPP).
Иначе, о жртви бруталног убиства још прошле године је говорио и његов једини живи рођак. Он је у изјави за ирске медије рекао да је Аднан претучен на смрт, те да га још прогања начин на који је убијен. Он је затражио и правду за свог убијеног рођака. Његов рођак каже да је Аднан напустио БиХ још 90-их те да се скрасио у Ирској, гдје је мирно живио пуних 30 година. Његов рођак Ахмет Д., који је помагао полицији током истраге, каже да га и даље прогања све то што се десило Аднану.
“Ја сам очајан, он није заслужио да умре на такав начин”, каже Амхет Д. Он додаје да је БиХ напустио прије њега, те да је прво отишао за Хрватску, а затим су као избјеглице послани у Ирску:
“Аднан је дошао послије мене, обојица смо живјели у Даблину, он је био један заиста добар човјек. Није имао породицу, ни жену ни дјецу. Имао је само мене. Он је био такав да мрава не би згазио. Били смо заиста блиски, бринули смо један о другом”, присјећа се његов рођак. Ахмет Д. је рекао да су ту ноћ били на истом дешавању, али нису заједно отишли кућама.
