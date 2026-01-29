Logo
Двогодишњак обара билијарске рекорде

29.01.2026

22:11

Двогодишњак обара билијарске рекорде
Фото: Unsplash

Чудо од д‌јетета у Енглеској већ је оборило два Гинисова свјетска рекорда у игрању биљара и снукера прије свог трећег рођендана.

Џуд Овенс оборио је рекорд за најмлађу особу која је направила двоструки ударац у снукеру у старости од двије године и 261 дан.

"Двоструки ударац у снукеру је када се двије кугле легално убаце једним ударцем бијеле кугле у различите џепове", објаснила је Гинисова књига рекорда у саопштењу за јавност.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Дивљи закључак да се самоопредјељење не односи на Крим

Овенс је наставио с тим подвигом оборивши рекорд за најмлађу особу која је направила банк ударац у биљару у старости од двије године и 302 дана.

"Банк ударац у биљару је када се бијела кугла удари тако да кугла одбије предмет од једне или више ограда прије него што уђе у џеп", рекао је GWR, а наводи "Упи".

