Двогодишњак обара билијарске рекорде

Чудо од дјетета у Енглеској већ је оборило два Гинисова свјетска рекорда у игрању биљара и снукера прије свог трећег рођендана.
Џуд Овенс оборио је рекорд за најмлађу особу која је направила двоструки ударац у снукеру у старости од двије године и 261 дан.
"Двоструки ударац у снукеру је када се двије кугле легално убаце једним ударцем бијеле кугле у различите џепове", објаснила је Гинисова књига рекорда у саопштењу за јавност.
Овенс је наставио с тим подвигом оборивши рекорд за најмлађу особу која је направила банк ударац у биљару у старости од двије године и 302 дана.
"Банк ударац у биљару је када се бијела кугла удари тако да кугла одбије предмет од једне или више ограда прије него што уђе у џеп", рекао је GWR, а наводи "Упи".
